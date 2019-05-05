Армия и оружие
КНДР подтвердила проведение ракетных испытанийРоссийская газета 19:58
Северная Корея подтвердила состоявшиеся накануне ракетные запуски. Сообщается, что пуски были совершены для оценки и проверки эксплуатационных свойств, а также точности ударных характеристик некоторых вооружений. Это был первый старт после прекращения КНДР своих ракетных испытаний в 2017 году.
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