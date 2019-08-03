с чего всё началось

Северная Корея за последние две недели провела несколько военных испытаний. Запуски осуществлялись 2 августа, 31 июля и 25 июля. Ранее ЦТАК сообщало, что управляемый реактивный снаряд нового типа, который испытывали 31 июля, будет играть главную роль в наземных военных операциях.

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Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

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Происшествия WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.

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Армия и оружие Российские военные показали уничтожение оружия боевиков в Сирии На кадрах видно, как военная авиация наносит удары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.

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