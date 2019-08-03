Армия и оружие
Северная Корея провела испытания реактивной системы залпового огняКоммерсантъ вчера в 18:32
КНДР объявила об испытаниях новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), лидер страны Ким Чен Ын лично руководил пусками ракет с наблюдательного пункта в ночь на 2 августа.
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Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), лидер страны Ким Чен Ын лично руководил пусками ракет с наблюдательного пункта в ночь на 2 августа.Коммерсантъвчера в 18:32
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В посольстве отреагировали на санкции США против России
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Армия и оружие
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Все четыре новичка вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном попозировали для фотографов с футболками красно-белых, а после ответили на вопросы собравшихся журналистов.
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Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг
Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Генпрокуратура проверяет НПФ «Будущее»
В пятницу, 2 августа, прокуратура Иркутской области сообщила о том, что выявила в ходе проверки НПФ «Будущее» «факты неправомерного перевода денежных средств пенсионных накоплений из ПФР» в этот фонд.
Обновлено вчера в 12:25
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РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Подсчитаны расходы США на расследование вмешательства России в выборы
Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента Дональда Трампа с российской стороной обошлось налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 21:48
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«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
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Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
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В результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии погиб один человек и ещё четверо пострадали, передаёт Straits Times со ссылкой на Национальное агентство про противодействию стихийным бедствиям.
Обновлено вчера в 23:46
Финансы
Рубль подешевел после известий о новых санкциях США
Эксперты связывают ослабление российской валюты с новыми санкциями по делу Скрипалей, а также введением США новой пошлины в 10% на китайские товары.
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Обновлено вчера в 18:36
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Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
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Политика
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Происшествия
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с природными пожарами в Красноярском крае.
Обновлено 01 августа в 12:32
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Эксплуатация Boeing 737 MAX возобновится не раньше начала 2020 года
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США решило отложить введение в эксплуатацию самолет Boeing 737 MAX до начала 2020 года.
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В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»
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На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция
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Обновлено вчера в 10:50
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