с чего всё началось

КНДР объявила об испытаниях новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), лидер страны Ким Чен Ын лично руководил пусками ракет с наблюдательного пункта в ночь на 2 августа.

Общество Путин подписал закон об увеличении детских пособий Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.

Политика Помпео: выход из ДРСМД отвечает интересам коллективной безопасности Вашингтон и Североатлантический альянс согласны, что выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) отвечал интересам коллективной безопасности, поскольку соглашение не соблюдалось всеми сторонами.

Здоровье В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.

Происшествия Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.

Шоу-бизнес Лолита Милявская после развода не собирается ничего в себе менять Певица наслышана, что многие женщины после непростого развода с любимым человеком пытаются начать жизнь с чистого листа, и начинают его с новой прически, макияжа, обновления гардероба и тому подобное.

Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Политика В посольстве отреагировали на санкции США против России Российское посольство в США прокомментировало антироссийские санкции, введенные Вашингтоном из-за дела Скрипалей.

Армия и оружие Минобороны показало на видео авиаудары по террористам в Сирии Минобороны России разместило ряд роликов, на котором запечателены авиаудары по позициям террористов в Сирии.

Футбол «Спартак» представил четырёх новичков Все четыре новичка вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном попозировали для фотографов с футболками красно-белых, а после ответили на вопросы собравшихся журналистов.

Наука Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.

Происшествия Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Экономика Генпрокуратура проверяет НПФ «Будущее» В пятницу, 2 августа, прокуратура Иркутской области сообщила о том, что выявила в ходе проверки НПФ «Будущее» «факты неправомерного перевода денежных средств пенсионных накоплений из ПФР» в этот фонд.

Политика Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.

Политика Подсчитаны расходы США на расследование вмешательства России в выборы Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента Дональда Трампа с российской стороной обошлось налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Происшествия В результате землетрясения в Индонезии погиб человек В результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии погиб один человек и ещё четверо пострадали, передаёт Straits Times со ссылкой на Национальное агентство про противодействию стихийным бедствиям.

Финансы Рубль подешевел после известий о новых санкциях США Эксперты связывают ослабление российской валюты с новыми санкциями по делу Скрипалей, а также введением США новой пошлины в 10% на китайские товары.

Гаджеты Apple запретила покупать криптовалюту и фишки в казино со своей карты Кредитную карту, которую Apple выпустила совместно с Goldman Sachs, нельзя будет использовать для целого ряда покупок.

Политика Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Политика Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу президента США Дональда Трампа ввести блокаду страны и заявил, что обращается в связи с этим в Совбез ООН.

Происшествия Возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с природными пожарами в Красноярском крае.

Технологии Эксплуатация Boeing 737 MAX возобновится не раньше начала 2020 года Федеральное авиационное управление (ФАУ) США решило отложить введение в эксплуатацию самолет Boeing 737 MAX до начала 2020 года.

Политика В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2» Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.

Происшествия На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.