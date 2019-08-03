с чего всё началось

Северная Корея за последние две недели провела несколько военных испытаний. Запуски осуществлялись 2 августа, 31 июля и 25 июля. Ранее ЦТАК сообщало, что управляемый реактивный снаряд нового типа, который испытывали 31 июля, будет играть главную роль в наземных военных операциях.

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Происшествия Крупный пожар в центре Москвы локализован Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.

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Происшествия Россияне подрались на борту самолета в Турции Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

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Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

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Футбол Месси дисквалифицировали на три месяца Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.

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Политика Китай пообещал ответить на новые пошлины США Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти страны готовы принять адекватные меры в ответ на анонсированное американскими властями повышение пошлин на китайские товары.