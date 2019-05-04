Армия и оружие

КНДР осуществила серию ракетных пусковВести.Ru вчера в 21:24

Агентство Ренхап сообщает со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, что Северная Корея осуществила очередной испытательный пуск ракеты малой дальности.
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Главные новости к утру 4 мая

Коммерсантъ00:01

Сколько ракет запустила КНДР, уточнили в Сеуле

Газета.Ruвчера в 23:55

Глава МИД Японии обменялся данными о ракетных пусках в КНДР с госсекретарем США

ТАССвчера в 23:39

Южнокорейские военные заявили об испытаниях ракеты малой дальности в КНДР

РИА Новостивчера в 21:43

Северная Корея запустила ракету в сторону Японии

Lenta.ruвчера в 21:39

Болтон проинформировал Трампа о запуске ракеты Северной Кореей

RT на русскомвчера в 22:35

В Белом доме заявили об осведомленности о запусках ракет Северной Кореей

РБКвчера в 22:52
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:12, Ашберн
Армия и оружие

Челябинский тракторный завод соберет первый противоминный трактор в течение года

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в состав корпорации "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") произведет в текущем году первый бронированный трактор, оснащенный новым противоминным тралом.
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Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
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Лариса Гузеева ответила на критику относительно лишнего веса

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Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Технологии

Иркутские ученые создали систему изучения ионосферы Земли

Обновлено вчера в 08:10
Авто

Renault Logan Stepway: все его достоинства и пара минусов

Обновлено вчера в 22:48
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Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

AP: США упустили шанс на свержение Мадуро два года назад

Экс-сотрудник администрации президента США Дональда Трампа и близкий к Белому дому источник рассказали, что в мае 2017 года глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес обратился к американским властям.
Обновлено в 00:46
Культура

Тонкая линия: как Одри Хепберн чуть-чуть изменила мир к лучшему

Фото: Global Look Press / Cinetext Bildarchiv Кадр фильма "Война и мир", 1956 год Но в случае с Хепберн новые правила были заданы для всех и надолго — если оставить в стороне нынешнюю "бодипозитивную" истерию, то действующий и сейчас.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах

Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес

Максим Виторган шаловливо прильнул к груди Глюкозы

Шоумен опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию со своего отдыха в Испании, где можно увидеть, как он и Ростислав Хайт шаловливо прижимаются к груди певицы Глюкозы.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Депутат Рады опубликовал видеообращение к Зеленскому

Украинский депутат Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Обновлено в 02:01
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Наука

«Биоразлагаемые» эко-пакеты не разлагаются годами

Обновлено 02 мая в 12:27
Происшествия

Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл

Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.
Обновлено в 01:43
Культура

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Обновлено в 01:24
Политика

В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русских

Украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 00:29
Здоровье

Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы

Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено 02 мая в 02:20
Театры

Ушел из жизни актер Саид Алибеков

Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Пентагон готовится окончательно исключить Турцию из программы F-35

Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 19:55
Космос

Ученые возможно, заметили черную дыру, проглотившую нейтронную звезду

Ученые менее всего уверены в возможности гравитационных волн от столкновения нейтронной звезды и черной дыры.
Обновлено вчера в 01:18
Общество

Россиян обязали заплатить 135 млрд рублей за долги по ЖКУ

Сумма взыскания составила почти 135 млрд рублей. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.
Обновлено в 01:40
Баскетбол

«Милуоки» на выезде обыграл «Бостон» и повел в серии

Обновлено вчера в 23:26
Политика

Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского

Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова. Ержан Максим занял второе место, набрав 27,9 процентов голосов.
Обновлено вчера в 22:52
Общество

Восемь человек погибли из-за циклона «Фани» в Индии

По меньшей мере восемь человек погибли из-за обрушившегося на Индию циклона «Фани». Об этом сообщает The Indian Express.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Армия и оружие

ЛНР: за неделю ВСУ 43 раза нарушили перемирие в Донбассе

По территории самопровозглашенной республики украинские силовики выпустили более 580 боеприпасов Начальник пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что за неделю украинские военные нарушили перемирие в Донбассе 43 раза, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:00
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