Армия и оружие
КНДР осуществила серию ракетных пусковВести.Ru вчера в 21:24
Агентство Ренхап сообщает со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, что Северная Корея осуществила очередной испытательный пуск ракеты малой дальности.
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Армия и оружие
Челябинский тракторный завод соберет первый противоминный трактор в течение года
Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в состав корпорации "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") произведет в текущем году первый бронированный трактор, оснащенный новым противоминным тралом.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на критику относительно лишнего веса
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Технологии
Иркутские ученые создали систему изучения ионосферы Земли
Обновлено вчера в 08:10
Авто
Renault Logan Stepway: все его достоинства и пара минусов
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
AP: США упустили шанс на свержение Мадуро два года назад
Экс-сотрудник администрации президента США Дональда Трампа и близкий к Белому дому источник рассказали, что в мае 2017 года глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес обратился к американским властям.
Обновлено в 00:46
Культура
Тонкая линия: как Одри Хепберн чуть-чуть изменила мир к лучшему
Фото: Global Look Press / Cinetext Bildarchiv Кадр фильма "Война и мир", 1956 год Но в случае с Хепберн новые правила были заданы для всех и надолго — если оставить в стороне нынешнюю "бодипозитивную" истерию, то действующий и сейчас.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах
Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Максим Виторган шаловливо прильнул к груди Глюкозы
Шоумен опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию со своего отдыха в Испании, где можно увидеть, как он и Ростислав Хайт шаловливо прижимаются к груди певицы Глюкозы.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Депутат Рады опубликовал видеообращение к Зеленскому
Украинский депутат Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 20:29
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Наука
«Биоразлагаемые» эко-пакеты не разлагаются годами
Обновлено 02 мая в 12:27
Происшествия
Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл
Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.
Обновлено в 01:43
Политика
В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русских
Украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 00:29
Здоровье
Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы
Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено 02 мая в 02:20
Театры
Ушел из жизни актер Саид Алибеков
Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Пентагон готовится окончательно исключить Турцию из программы F-35
Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 19:55
Космос
Ученые возможно, заметили черную дыру, проглотившую нейтронную звезду
Ученые менее всего уверены в возможности гравитационных волн от столкновения нейтронной звезды и черной дыры.
Обновлено вчера в 01:18
Общество
Россиян обязали заплатить 135 млрд рублей за долги по ЖКУ
Сумма взыскания составила почти 135 млрд рублей. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.
Обновлено в 01:40
Баскетбол
«Милуоки» на выезде обыграл «Бостон» и повел в серии
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского
Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова. Ержан Максим занял второе место, набрав 27,9 процентов голосов.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
Восемь человек погибли из-за циклона «Фани» в Индии
По меньшей мере восемь человек погибли из-за обрушившегося на Индию циклона «Фани». Об этом сообщает The Indian Express.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Армия и оружие
ЛНР: за неделю ВСУ 43 раза нарушили перемирие в Донбассе
По территории самопровозглашенной республики украинские силовики выпустили более 580 боеприпасов Начальник пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что за неделю украинские военные нарушили перемирие в Донбассе 43 раза, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:00