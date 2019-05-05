Армия и оружие
КНДР обнародовала фотографии учений с запуском новых ракетПолитика Сегодня 03:28
Ведущие северокорейские СМИ в воскресенье, 5 мая, обнародовали фотографии с места учений с применением новых дальнобойных ракетных орудий и тактического управляемого оружия, по которым можно определить тип использованных оперативно-тактических ракетных комплексов.
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Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Калифорнию
Принц Гарри и Меган Маркл намерены переехать в Калифонию после рождения ребенка. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 01:43
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено вчера в 18:08
Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 02:10
Политика
Небензя: Россия и США всегда были союзниками
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе акции «Бессмертный полк» в нью-йоркском Бэттери-парке заявил, что Москва и Вашингтон всегда были союзниками.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол
«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
В Сети появилось видео со «стреляющим из автомата» депутатом Госдумы
Обновлено вчера в 22:58
Технологии
Внимательность и «цифровая гигиена»: как защититься от кибератак
Как итог — крупнейшие мировые компании теряют десятки миллионов долларов в год, отмечает Дорофеев.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Стас Михайлов отметил юбилей банкетом в Кремле
Певец Стас Михайлов отпраздновал 50-й день рождения банкетом в Кремле после концерта.
Обновлено в 00:46
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:26
Общество
Во Франции в протестах участвовали 3,6 тыс. человек
На прошлой неделе протестовали 5,5 тыс. человек, из них в Париже — 2,6 тыс. Акции "желтых жилетов" начались в ноябре 2018 года из-за повышения цен на бензин.
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Священника пригласили к певице МакSим в больницу
Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Кино
Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»
Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
Обновлено в 03:14
Здоровье
Врачи рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением
Эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний настойчиво советуют не мыть сырую курицу, так как вода из-под неё может содержать опасные бактерии и загрязнять другие продукты и столовые предметы.
Обновлено вчера в 06:05
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
В Ленобласти мужчина изрезал ножом собутыльника
В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков 34-летний мужчина избил и исполосовал ножом своего приятеля.
Обновлено в 03:17
Общество
Группа из 20 человек в Канаде выиграла в лотерею $37 млн
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 50 млн канадских долларов ($37 млн) поделят между собой сразу 20 человек.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
МЧС выпустило предупреждение из-за аномальной жары на Урале
Только неделю назад в Свердловской области объявляли штормовое предупреждение из-за ветра и снега, а сейчас МЧС предупреждает об аномальной жаре.
Обновлено в 00:54
Игры
Официально: премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится на Е3
Electronic Arts и Disney подтвердили, что мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится во время Е3 2019 на мероприятии EA Play (7–9 июня).
Обновлено вчера в 15:25
Авто
Эксперты назвали самые компактные автомобили в России
Обновлено в 01:17
Единоборства
Серроне победил Яквинту на турнире UFC 151
Главным событием стал поединок американских легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.
Обновлено вчера в 23:20
Единоборства
Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Оренбуржцы застряли в аэропорту Дубая из-за неисправности самолёта
Обновлено вчера в 03:21
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Киевской области убит замначальника отделения полиции
Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Спорт
Новосибирская биатлонистка Ольга Вилухина родила сына
Обновлено в 01:41
Экономика
Снять наличные с карт станет сложнее
В свою очередь под пристальный контроль Росфинмониторинга попадут все операции по обналичиванию денег с зарубежных и анонимных карт.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
«Попа как у Ким»: Настя Каменских похвасталась роскошными формами в бикини
Певица облачилась в купальник черного цвета, который выгодно подчеркнул ее женственные формы.
Обновлено вчера в 20:20