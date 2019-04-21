Экономика

КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФИзвестия вчера в 23:25

Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией. Об этом сообщило в воскресенье, 21 апреля, агентство ТАСС со ссылкой на газету Mainichi.
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СМИ: госпрограмма КНДР предполагает отмену зависимости от Китая и развитие связей с РФ

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Взгляд.ру00:40
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Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
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В штабе Порошенко высказались о результатах выборов

Любые результаты проходящих сегодня президентских выборов будут приняты. Об этом заявил глава "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов.
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Сестра Жанны Фриске показала архивные фото из детства певицы

21 апреля сестра Жанны Фриске, певица Наталья отмечает свое 33-летие.
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Суд отказался снимать Зеленского с выборов на Украине

Шестой апелляционный административный суд Киева отклонил иск адвоката Андрея Хилько о снятии кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского с выборов.
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Чайка открыл казачий кадетский корпус на Кубани

Генеральный прокурор России Юрий Чайка принял участие в открытии реконструированного казачьего кадетского корпуса на Кубани.
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Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
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Разработчик из студии Insomniac Games Элан Раскин рассказал, что в Spider-Man есть пасхалка, которую никто не заметил.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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На площади Ленина прошел митинг против призыва в армию

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Насколько Splinter Cell: Conviction и Blacklist стали лучше на Xbox One X?

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По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
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