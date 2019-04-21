Экономика
КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФИзвестия вчера в 23:25
Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией. Об этом сообщило в воскресенье, 21 апреля, агентство ТАСС со ссылкой на газету Mainichi.
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Политика
Экзит-пол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Обновлено в 13:00
Политика
ЦИК Украины заявила об отсутствии системных нарушений на выборах
Второй тур выборов президента Украины проходит в штатном режиме, системные нарушения пока не зафиксированы.
Обновлено в 11:23
Политика
Зеленский поблагодарил избирателей за поддержку
Обновлено в 13:05
Происшествия
На Шри-Ланке задержали подозреваемых в причастности к терактам
Семерых подозреваемых в причастности к терактам задержали на Шри-Ланке. Во время спецоперации в Дематагоде погибли трое сотрудников полиции.
Обновлено в 07:44
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Энергетика
Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти
На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
Обновлено в 12:05
Происшествия
Активист Зубейр Хамхоев задержан в Ингушетии
Зубейр Хамхоев доставлен в Нальчик по делу о столкновениях протестующих и силовиков на акции протеста в Ингушетии, сообщил адвокат Калой Ахильгов.
Обновлено в 12:12
Политика
Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Бывшего тренера по баскетболу могут приговорить к 180 годам тюрьмы
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрану
Имение действующего президента Украины Петра Порошенко в селе Козин Киевской области взято под усиленную охрану.
Обновлено в 12:49
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
В штабе Порошенко высказались о результатах выборов
Любые результаты проходящих сегодня президентских выборов будут приняты. Об этом заявил глава "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала архивные фото из детства певицы
21 апреля сестра Жанны Фриске, певица Наталья отмечает свое 33-летие.
Обновлено в 13:00
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов на Украине
Шестой апелляционный административный суд Киева отклонил иск адвоката Андрея Хилько о снятии кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Чайка открыл казачий кадетский корпус на Кубани
Генеральный прокурор России Юрий Чайка принял участие в открытии реконструированного казачьего кадетского корпуса на Кубани.
Обновлено в 12:20
Политика
Али Хаменеи сменил командующего КСИР
Уточняется, что ранее пост командующего КСИР занимал генерал Мохаммад Али Джафари, а Салами был его заместителем.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
У петербурженки угнали машину с таксой внутри
Обновлено в 09:56
Гаджеты
Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого
Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Писателя Дмитрия Быкова перевели на самостоятельное дыхание, сообщила его жена Ирина Лукьянова в Facebook.
Обновлено в 07:28
Наука
Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью
Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Игры
Разработчик Spider-Man раскрыл пасхалку, которую игроки сами не нашли
Разработчик из студии Insomniac Games Элан Раскин рассказал, что в Spider-Man есть пасхалка, которую никто не заметил.
Обновлено в 03:04
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Общество
На площади Ленина прошел митинг против призыва в армию
В воскресенье, 21 апреля на площади Ленина прошел митинг против обязательного призыва в армию.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Туле военнослужащий подорвался на гранате
По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25