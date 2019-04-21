КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФИзвестия вчера в 23:25

Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией. Об этом сообщило в воскресенье, 21 апреля, агентство ТАСС со ссылкой на газету Mainichi.

КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФ

Политика В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".

Хоккей НХЛ назвала претендентов на приз лучшему защитнику регулярного сезона Стали известны претенденты на "Норрис Трофи" - приз, вручаемый лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Происшествия Убитая в Нигерии иностранка оказалась гражданкой Британии Сабо сообщил, что убитую иностранку звали Фей Муни, ее "идентифицировали как гражданку Великобритании".

Политика Активистка Femen разделась на участке, где голосовал Зеленский Активистка Femen разделась на избирательном участке в Киеве во время голосования кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье сайт "Громадського радио" ("Общественное радио").

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Политика Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.

Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Зеленский назвал задачу номер один после победы Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.

Происшествия Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!" По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.

Футбол Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).

Политика Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.

Спорт Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.

Политика США дали Порошенко гарантии неприкосновенности Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине.

Политика Верховный лидер Ирана назначил нового главнокомандующего КСИР Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подписал указ о назначении новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Хоссейна Салами.

Шоу-бизнес Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра» О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.

Происшествия Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.

Футбол Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов дебютировал как футболист Нападающий казанского "Ак Барса", выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Артем Лукоянов дебютировал в составе футбольного клуба "КАМАЗ" из Набережных Челнов, сообщает ТАСС.

Общество Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.

Политика В России оценили шанс непризнания украинских выборов Косачев добавил, что теоретическая возможность непризнания выборов существовала, когда суд рассматривал иск о снятии с голосования кандидатуры зеленского.

Политика Порошенко отреагировал на данные экзитполов словами о Черчилле и Путине Выступая в своем избирательном штабе, Порошенко прокомментировал результаты экзитполов, по результатам которых 72–73% набрал Владимир Зеленский.