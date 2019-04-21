Экономика
КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФИзвестия вчера в 23:25
Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией. Об этом сообщило в воскресенье, 21 апреля, агентство ТАСС со ссылкой на газету Mainichi.
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Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в чемпионате России
Обновлено в 14:30
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Хоккей
НХЛ назвала претендентов на приз лучшему защитнику регулярного сезона
Стали известны претенденты на "Норрис Трофи" - приз, вручаемый лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Убитая в Нигерии иностранка оказалась гражданкой Британии
Сабо сообщил, что убитую иностранку звали Фей Муни, ее "идентифицировали как гражданку Великобритании".
Обновлено в 16:09
Политика
Активистка Femen разделась на участке, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась на избирательном участке в Киеве во время голосования кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье сайт "Громадського радио" ("Общественное радио").
Обновлено в 05:36
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Политика
Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык
Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.
Обновлено в 15:04
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:02
Политика
Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Политика
Зеленский назвал задачу номер один после победы
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Происшествия
На Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв
Обновлено в 05:32
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено в 17:18
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Политика
США дали Порошенко гарантии неприкосновенности
Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 16:54
Политика
Верховный лидер Ирана назначил нового главнокомандующего КСИР
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подписал указ о назначении новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Хоссейна Салами.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра»
О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 17:21
Кино
Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть
Обновлено в 16:12
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов дебютировал как футболист
Нападающий казанского "Ак Барса", выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Артем Лукоянов дебютировал в составе футбольного клуба "КАМАЗ" из Набережных Челнов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:26
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Политика
В России оценили шанс непризнания украинских выборов
Косачев добавил, что теоретическая возможность непризнания выборов существовала, когда суд рассматривал иск о снятии с голосования кандидатуры зеленского.
Обновлено в 17:11
Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
Обновлено в 16:55
Политика
Порошенко отреагировал на данные экзитполов словами о Черчилле и Путине
Выступая в своем избирательном штабе, Порошенко прокомментировал результаты экзитполов, по результатам которых 72–73% набрал Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:27
Общество
В Петербурге на митинг против службы в армии пришли геи
На площади Ленина в Петербурге стартовала акция против призыва в армию.
Обновлено в 07:29