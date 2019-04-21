КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФИзвестия вчера в 23:25

Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией. Об этом сообщило в воскресенье, 21 апреля, агентство ТАСС со ссылкой на газету Mainichi.

КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФ

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