Экономика

КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФИзвестия вчера в 23:25

Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией. Об этом сообщило в воскресенье, 21 апреля, агентство ТАСС со ссылкой на газету Mainichi.
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КНДР хочет подружиться с Россией

Газета.Ru04:15

Северная Корея захотела подружиться с Россией

Lenta.ru01:14

КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФ

Известиявчера в 23:25

Mainichi рассказала о планах КНДР укрепить экономические связи с РФ

Интерфакс00:09

КНДР планирует укреплять экономические связи с Россией

Народные новостивчера в 23:54

КНДР захотела с помощью России ослабить зависимость от Китая

Взгляд.ру00:40

СМИ: госпрограмма КНДР предполагает отмену зависимости от Китая и развитие связей с РФ

ТАССвчера в 22:52
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Политика

Активистка Femen обнажилась во время голосования Зеленского

Представительница движения Femen устроила акцию на втором туре выборов, встретив кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на избирательном участке с призывом «Хватит насиловать страну».
Обновлено в 05:19
Происшествия

На Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв

Обновлено в 05:32
Политика

Порошенко перед голосованием помолился в храме раскольников ПЦУ

Обновлено в 04:35
Политика

Сайт «Миротворец» удалил из своей базы данных Елену Зеленскую

Украинский сайт "Миротворец" удалил из своей базы данных Елену Зеленскую — супругу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье

Специалисты установили не менее шести предварительных причин масштабных пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае, среди них палы сухой травы, горевшие свалки, обрывы ЛЭП и переход огня из Китая и Монголии при ветре в 28-30 м/с.
Обновлено в 02:06
Политика

Названы первые данные по явке на выборы на Украине

Обновлено в 04:32
Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Авто

Показали премиальную «Ниву» за 1,5 млн рублей

Роскошное убранство, сильнонапоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, награждено новой передней панелью, функциональным центральным тоннелем с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками для управления стеклоподъемниками Выглядит все дорого и богато.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Экономика

В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей

Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Обновлено в 02:39
Экономика

На Ялтинском форуме заключены соглашения на 215 млрд рублей

Обновлено вчера в 11:08
Единоборства

Кроуфорд победил Хана в бою за титул чемпиона мира

Американец Теренс Кроуфорд победил британца Амира Хана и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусредней весовой категории (до 66,678 килограмма).
Обновлено в 01:59
Политика

Один избирательный участок не открылся на Украине

На Украине не открылся один избирательный участок.
Обновлено в 03:12
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Экономика

«Bitcoin сильно недооценен». Когда нужно покупать криптовалюту

Еще некоторое время криптовалюта будет колебаться в пределах от $3000 до $6500, после чего монета сильно вырастет в цене, сообщает издание Bitcoinmagazine, ссылаясь на новое исследование специалистов Adamant Capital.
Обновлено 19 апреля в 07:28
Общество

Как пережить ЕГЭ: в школах проведут собрания по профилактике суицидов

Родительные собрания, на которых расскажут о профилактике самоубийств среди учеников 9–11 классов, рекомендовал провести подведомственный Минпросвещения Центр защиты прав и интересов детей.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Шоу-бизнес

Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом

Обновлено вчера в 18:48
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Хоккей

Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ

Третьей звездой игрового дня в НХЛ признан российский форвард "Даллас Старз" Александр Радулов.
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Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 14:51
Единоборства

Олейник проиграл Овериму в бою турнира UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 01:27
Общество

Королева Елизавета II сегодня празднует день рождения

В воскресенье, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II празднует свой 93-й день рождения.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Мордовии

Три человека погибли в результате аварии в Темниковском районе Мордовии.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Один из мужей умершей Цывиной жестоко её избивал, сообщила Поплавская

Обновлено в 05:18
Футбол

Анри Хагуш: «Кто не ставит цели попасть в еврокубки, тот в футбол не играет»

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш подвел итог победы над «Уфой» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Разведывательный корабль ВМС Великобритании вошел в Черное море

Разведывательный корабль HMS Echo военно-морских сил Великобритании вошел 20 апреля в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено вчера в 11:32
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Обновлено вчера в 13:14
Гаджеты

Стартовало производство флагманского смартфона OnePlus 7

В OnePlus не хотят повторить историю Xiaomi Mi 9, и для этого заказали миллион смартфонов OnePlus 7. Этого должно быть достаточно, чтобы удовлетворить спрос на флагманский аппарат.
Обновлено в 01:49
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