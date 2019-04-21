Экономика
КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФИзвестия вчера в 23:25
Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией. Об этом сообщило в воскресенье, 21 апреля, агентство ТАСС со ссылкой на газету Mainichi.
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Политика
Активистка Femen обнажилась во время голосования Зеленского
Представительница движения Femen устроила акцию на втором туре выборов, встретив кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на избирательном участке с призывом «Хватит насиловать страну».
Обновлено в 05:19
Происшествия
На Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв
Обновлено в 05:32
Политика
Сайт «Миротворец» удалил из своей базы данных Елену Зеленскую
Украинский сайт "Миротворец" удалил из своей базы данных Елену Зеленскую — супругу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье
Специалисты установили не менее шести предварительных причин масштабных пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае, среди них палы сухой травы, горевшие свалки, обрывы ЛЭП и переход огня из Китая и Монголии при ветре в 28-30 м/с.
Обновлено в 02:06
Политика
Названы первые данные по явке на выборы на Украине
Обновлено в 04:32
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Авто
Показали премиальную «Ниву» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, сильнонапоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, награждено новой передней панелью, функциональным центральным тоннелем с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками для управления стеклоподъемниками Выглядит все дорого и богато.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Экономика
В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей
Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Обновлено в 02:39
Экономика
На Ялтинском форуме заключены соглашения на 215 млрд рублей
Обновлено вчера в 11:08
Единоборства
Кроуфорд победил Хана в бою за титул чемпиона мира
Американец Теренс Кроуфорд победил британца Амира Хана и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусредней весовой категории (до 66,678 килограмма).
Обновлено в 01:59
Политика
Один избирательный участок не открылся на Украине
На Украине не открылся один избирательный участок.
Обновлено в 03:12
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Экономика
«Bitcoin сильно недооценен». Когда нужно покупать криптовалюту
Еще некоторое время криптовалюта будет колебаться в пределах от $3000 до $6500, после чего монета сильно вырастет в цене, сообщает издание Bitcoinmagazine, ссылаясь на новое исследование специалистов Adamant Capital.
Обновлено 19 апреля в 07:28
Общество
Как пережить ЕГЭ: в школах проведут собрания по профилактике суицидов
Родительные собрания, на которых расскажут о профилактике самоубийств среди учеников 9–11 классов, рекомендовал провести подведомственный Минпросвещения Центр защиты прав и интересов детей.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено вчера в 18:48
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Хоккей
Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ
Третьей звездой игрового дня в НХЛ признан российский форвард "Даллас Старз" Александр Радулов.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 14:51
Единоборства
Олейник проиграл Овериму в бою турнира UFC
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 01:27
Общество
Королева Елизавета II сегодня празднует день рождения
В воскресенье, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II празднует свой 93-й день рождения.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Мордовии
Три человека погибли в результате аварии в Темниковском районе Мордовии.
Обновлено в 04:33
Футбол
Анри Хагуш: «Кто не ставит цели попасть в еврокубки, тот в футбол не играет»
Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш подвел итог победы над «Уфой» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Разведывательный корабль ВМС Великобритании вошел в Черное море
Разведывательный корабль HMS Echo военно-морских сил Великобритании вошел 20 апреля в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено вчера в 11:32
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено вчера в 13:14
Гаджеты
Стартовало производство флагманского смартфона OnePlus 7
В OnePlus не хотят повторить историю Xiaomi Mi 9, и для этого заказали миллион смартфонов OnePlus 7. Этого должно быть достаточно, чтобы удовлетворить спрос на флагманский аппарат.
Обновлено в 01:49