Экономика
КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФИзвестия вчера в 23:25
Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией. Об этом сообщило в воскресенье, 21 апреля, агентство ТАСС со ссылкой на газету Mainichi.
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Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Семь человек задержали в связи со взрывами на Шри-Ланке
Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва заявил, что на Шри-Ланке задержали семь человек в связи со взрывами.
Обновлено в 07:57
Политика
Явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 18,15%
Явка во втором туре президентских выборов на Украине, который проходит в воскресенье, по состоянию на 11:00 составила 18,15%.
Обновлено в 07:02
Футбол
Паратичи: «Дибала останется в „Ювентусе“»
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Пауло Дибалой.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Гонконге столкнулись пять автобусов
Более 20 человек пострадали в результате столкновения пяти автобусов в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 06:06
Религия
Для православных христиан наступило Вербное воскресенье
Православный праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают верующие в России и других странах 21 апреля.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.
Обновлено в 06:09
Политика
Гройсман проголосовал на выборах президента Украины
Ранее уже проголосовали оба кандидата в президенты Украины — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Обновлено в 06:49
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Происшествия
Поступило сообщение о минировании нескольких объектов в Харькове
Информация о закладке взрывчатки в международном аэропорту, бизнес-отеле на проспекте Независимости, торговых центрах по улице Сумской и Героев Труда поступила в полицию 21 апреля около 13.00, — говорится в сообщении службы областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:20
Религия
Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя сказал, что зарождение Вселенной навсегда останется для учёных божественным актом, который они не в силах будут объяснить.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой
Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".
Обновлено вчера в 17:44
Наука
Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью
Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Шоу-бизнес
Валентина Титова о разводе с Владимиром Басовым: «Не смогла жить с алкоголиком»
Обновлено в 05:00
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
В ЦСКА рассказали о характере травмы Дивеева
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прошёл медобследование после получения повреждения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Обновлено в 08:25
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Спорт
Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
Игуаин: раньше не выходил на улицу, боялся услышать критику
Несколько раз бывало так, что я не выходил на улицу, боялся услышать критику в отношении своей игры. Я не должен был так себя вести.
Обновлено в 06:32
Кино
Мэрия Ярославля наказала рублем киноклуб «Нефть»
Фото: Илья Бесхлебный В разговоре с изданием «Собака.ru» Андрей Алексеев подтвердил, что связывает увеличение финансовой нагрузки с демонстрацией документального фильма «Мы объявляем вам Весну!» – о ярких для Ярославля культурных и общественно-политических событиях 1990-х и 2010-х годов.
Обновлено вчера в 17:57
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине
В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.
Обновлено в 03:17
Политика
Стали известны первые данные опросов по выборам президента Украины
Стали известны первые результаты опросов по выборам президента Украины.
Обновлено в 07:02
Общество
Королева Великобритании Елизавета II отмечает свой 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета II отмечает в воскресенье, 21 апреля, свой 93-й день рождения.
Обновлено в 07:19
Культура
Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал «исчезновение» из студии во время передачи «Место встречи» 2 апреля.
Обновлено вчера в 10:15
Религия
В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица
В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00