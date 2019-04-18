Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружиеРБК 20:19
В КНДР в присутствии северокорейского лидера Ким Чен Ына испытали тактическое управляемое оружие нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. О каком именно оружии идет речь, в публикации не уточняется.
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Политика
На Украине заявили о стыде из-за Порошенко
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Кокорин принес извинения Денису Паку
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Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Гаджеты
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Происшествия
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Наука
Названы вызывающие рак кишечника продукты
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Политика
«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву
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Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
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Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
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Общество
Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг
Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".Ранее сообщалось, что ГУ МЧС по Томской области объявило оперативное предупреждение в связи с ожидаемыми на территории региона 18 апреля снегопадом и ветром с порывами до 27 метров в секунду.По данным сервиса на 08.40 вторника, пробки на улицах Томска достигли максимальных 10 баллов.
Обновлено в 22:02
Космос
Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09»
Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:55
Экономика
Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками
Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Кино
Disney не отменял пресс-показы фильма «Мстители. Финал»
Истерия, что прессе не покажут "Мстителей", приобретала уже массовый характер, когда Disney решился на официальные комментарии.
Обновлено в 13:00
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.
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Следует провести разъяснительную работу с детьми об опасности горячей воды и игр вблизи теплотрасс и тепловых камер.
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Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Здоровье
Австралийка похудела на 76 кг, чтобы бегать за сыном
Жительница Австралии Белинда Броди похудела на 76 килограммов, чтобы иметь возможность бегать за маленьким сыном.
Обновлено в 19:24
Наука
Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила злопыхателям новым шпагатом
Анастасия Волочкова, отключившая комментарии в Instagram, продолжает наслаждаться собственным душевным спокойствием.
Обновлено в 10:45
Политика
Матвиенко может покинуть пост спикера Совета Федерации
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Футбол
Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу
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Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13