Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружиеИзвестия вчера в 17:31
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие. Об этом 18 апреля сообщает агентство «Рёнхап». Во время испытаний, которые проводила Академия национальной обороны, были отработаны различные методы стрельбы по целям.
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Происшествия
Житель Китая 30 лет прожил с 15-килограммовой опухолью на спине
В Китае врачи удалили 15-килограммовую опухоль со спины местного жителя. Об этом 17 апреля сообщило издание The Daily Mail.
Обновлено в 00:57
Футбол
В Швеции футболист травмировал глаз во время замены
Во время матча второго дивизиона чемпионата Швеции игрок клуба "Дегерфорс" Маттиас Озгун получил нелепую травму, повредив глаз.
Обновлено вчера в 07:54
Наука
Новое исследование показало, что ветер может перемещать микропластик на расстояние до 100 километров
Согласно новой работе сотрудников Университета Стратклайда в Глазго, частицы пыли, разнообразные микробы и даже микропластик перемещаются на довольно большие расстояния при помощи регулярных ветров, по причине чего крошечные фрагменты пластмассы выпадают даже в некоторых отдаленных регионах мира.
Обновлено 16 апреля в 11:14
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Интернет
Facebook завладел списками контактов 1,5 млн пользователей
Facebook получила списки контактов в электронной почте порядка 1,5 млн пользователей соцсети без их ведома.
Обновлено в 00:41
Политика
Назарбаев может стать почетным председателем ЕАЭС
Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева могут назначить почетным председателем Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 00:57
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Технологии
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения
На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В России ужесточили наказание за оставление места ДТП
Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет.
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском
Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
Обновлено в 00:40
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек
В ДТП на португальском острове Мадейра погибли 28 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Второй тур выборов обошелся Порошенко в 4 миллиона долларов
Стало известно, что на подготовку ко второму туру Петр Порошенко потратил вдвое больше, чем его оппонент.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Штаб Навального нашел у экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
Пять домов в Калифорнии и один в штате Вашингтон нашел штаб Навального у бывшего мэра краевой столицы Александра Соколова и его семьи.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Boeing завершила финальное испытание обновленного 737 MAX
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Исход противостояния с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие
Балтийский флот провел масштабную высадку морского десанта
В Калининградской области на полигоне Хмелевка прошли учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье, сообщает пресс-служба флота.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Семь уральцев стали миллионерами благодаря лотерее
В первом квартале 2019 года три жителя Свердловской области и четыре жителя Ханты-Мансийского автономного округа стали миллионерами благодаря лотерейным билетам, купленным в отделениях «Почты России».
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Умер ранивший себя экс-президент Перу
Бывший президент Перу 69-летний Алан Гарсия скончался в больнице Лимы, передает Reuters.
Обновлено вчера в 12:24
Космос
Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09»
Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
Обновлено вчера в 05:55
Игры
Ubisoft пожертвует полмиллиона евро на восстановление Нотр-Дама
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы
В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено вчера в 12:39
Наука
Вакцину от малярии со стопроцентной эффективностью испытают на выборке из 2100 человек
Компания Sanaria, разработавшая вакцину от малярии PfSPZ, объявила о клинических испытаниях на большой выборке (2100 человек), которые начнутся в 2020 году.
Обновлено вчера в 10:02
Общество
Роскачество определило лучший кефир
Обнаружили эксперты Роскачества и кефир, изготовленный с добавлением растительных жиров.
Обновлено в 01:00