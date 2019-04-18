Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружиеИзвестия вчера в 17:31
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие. Об этом 18 апреля сообщает агентство «Рёнхап». Во время испытаний, которые проводила Академия национальной обороны, были отработаны различные методы стрельбы по целям.
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Происшествия
Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии
Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
Обновлено в 02:40
Авто
Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Гаджеты
Список мониторов NVIDIA G-Sync Compatible пополнят ещё семь моделей
Gigabyte Aorus AD27QD Напомним, что обозначение G-Sync Compatible компания NVIDIA присваивает мониторам, которые поддерживают технологию Adaptive Sync (также известна как AMD FreeSync) и были протестированы самой компанией на соответствие её собственным стандартам технологии G-Sync.
Обновлено в 01:36
Экономика
Менее половины россиян считают себя средним классом
Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей
Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
Обновлено в 05:28
Авто
Названы ТОП-5 редких автомобилей в линейке Honda
За время разработки и выпуска моделей в линейке Honda известны экземпляры, которые выпускались малым тиражом или вовсе как штучный товар.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Экономика
Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие
Первый Ми-28НМ для Минобороны сфотографировали в полете
В конце 2017 года Минобороны заказало на ростовском вертолетном заводе установочную партию вертолетов.
Обновлено в 03:05
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Экономика
В Крыму построят консервный комбинат мощностью 20 тыс. т в год
Агропромышленный комбинат по переработке плодоовощной продукции и производству консервов мощностью 20 тыс. т в год и с объемом инвестиций 1,2 млрд рублей появится в Крыму.
Обновлено в 04:46
Экономика
Правительство рассмотрит просьбу «ГАЗа» о господдержке
Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что гендиректор группы "ГАЗ", принадлежащей бизнесмену Олегу Дерипаске, направил Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски
Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
ФСБ: В ЕС вернулись более тысячи боевиков для продолжения террора
В страны Евросоюза с Ближнего Востока вернулись порядка 1,5 тысяч боевиков, которые намерены продолжить террористическую деятельность.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Двигатель самолета загорелся во Внукове
В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил новое противоскользящее покрытие
На базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата" планируется создать 28 единиц перспективных видов вооружения: танки, боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.
Обновлено в 02:17
Экономика
В Петербурге снова вырастут тарифы ЖКХ
Смольный намерен снова повысить тарифы ЖКХ в Петербурге с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Подростки в Омске напали на старика и избили школьников
Обновлено в 05:26
Кино
Бекмамбетов выпустит фильм о трагедии в керченском колледже
Обновлено в 03:45
Политика
Болтон назвал санкции против ЦБ Венесуэлы предупреждением для России
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что новые санкции против Центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.
Обновлено вчера в 18:30
Культура
Назван самый популярный сериал у гомосексуальных семей
Фэнтезийный сериал «Игра престолов» оказался самым популярным телешоу среди проживающих совместно однополых партнеров в США.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Кино
Актриса из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет
Британская актриса и певица, сыгравшая в фильме "Облачный атлас", Майя-Лесия Нэйлор умерла на 17-м году жизни.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 06:00
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Экономика
Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06