КНДР испытала новое тактическое управляемое оружиеИзвестия вчера в 17:31

КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие. Об этом 18 апреля сообщает агентство «Рёнхап». Во время испытаний, которые проводила Академия национальной обороны, были отработаны различные методы стрельбы по целям.

Происшествия Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.

Авто Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.

Гаджеты Список мониторов NVIDIA G-Sync Compatible пополнят ещё семь моделей Gigabyte Aorus AD27QD Напомним, что обозначение G-Sync Compatible компания NVIDIA присваивает мониторам, которые поддерживают технологию Adaptive Sync (также известна как AMD FreeSync) и были протестированы самой компанией на соответствие её собственным стандартам технологии G-Sync.

Экономика Менее половины россиян считают себя средним классом Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.

Общество Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.

Политика Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.

Авто Названы ТОП-5 редких автомобилей в линейке Honda За время разработки и выпуска моделей в линейке Honda известны экземпляры, которые выпускались малым тиражом или вовсе как штучный товар.

Происшествия В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.

Экономика Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.

Армия и оружие Первый Ми-28НМ для Минобороны сфотографировали в полете В конце 2017 года Минобороны заказало на ростовском вертолетном заводе установочную партию вертолетов.

Космос Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.

Шоу-бизнес Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.

Экономика В Крыму построят консервный комбинат мощностью 20 тыс. т в год Агропромышленный комбинат по переработке плодоовощной продукции и производству консервов мощностью 20 тыс. т в год и с объемом инвестиций 1,2 млрд рублей появится в Крыму.

Экономика Правительство рассмотрит просьбу «ГАЗа» о господдержке Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что гендиректор группы "ГАЗ", принадлежащей бизнесмену Олегу Дерипаске, направил Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.

Происшествия В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.

Армия и оружие ФСБ: В ЕС вернулись более тысячи боевиков для продолжения террора В страны Евросоюза с Ближнего Востока вернулись порядка 1,5 тысяч боевиков, которые намерены продолжить террористическую деятельность.

Армия и оружие Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.

Происшествия Двигатель самолета загорелся во Внукове В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.

Армия и оружие Танк Т-14 «Армата» получил новое противоскользящее покрытие На базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата" планируется создать 28 единиц перспективных видов вооружения: танки, боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.

Экономика В Петербурге снова вырастут тарифы ЖКХ Смольный намерен снова повысить тарифы ЖКХ в Петербурге с 1 июля 2019 года.

Политика Болтон назвал санкции против ЦБ Венесуэлы предупреждением для России Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что новые санкции против Центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.

Культура Назван самый популярный сериал у гомосексуальных семей Фэнтезийный сериал «Игра престолов» оказался самым популярным телешоу среди проживающих совместно однополых партнеров в США.

Происшествия В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2» Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.

Общество «Роскачество» назвало лучшие марки кефира По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.