Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое оружиеИнтерфакс 18:29
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие. Испытание прошло под руководством лидера страны Ким Чен Ына, сообщило ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи). Агентство не уточнило, что за оружие было испытано.
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В Лондоне появилась зона чистого воздуха
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Греция потребовала от Германии репараций за оккупацию
Парламент Греции поддержал инициативу правительства о выдвижении требований Берлину по выплате репараций за ущерб от оккупации во время Второй мировой войны.
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Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО
Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
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Советница Трампа тайно приехала в Россию
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«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
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Из-за сложной геополитической ситуации Белоруссия и Казахстан не хотят импортировать товары, произведенные в Крыму.
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Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.
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Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным
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Обновлено в 10:31
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В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
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Какие продукты вызывают рак кишечника, выяснили ученые
Обновлено в 20:53
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Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
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Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
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Обновлено в 04:58
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В России разработали магнитный холодильник
Холодильник нового поколения, работающий не на жидкости, переходящей в газ, а на магнитном металле, разработали российские инженеры.
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