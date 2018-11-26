Хоккей
КХЛ ведет переговоры о пополнении четырьмя кандидатами из Европы
КХЛ ведет переговоры о пополнении четырьмя кандидатами из ЕвропыВести.Ru18:32
Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что организация вступила в переговоры с четырьмя зарубежными клубами об их потенциальном пополнении списка участников чемпионата.
Вести.Ru18:32
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Хоккей
Матч между рижским «Динамо» и СКА в Швейцарии посетили 4178 зрителей
Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между рижским «Динамо» и петербургским СКА в швейцарском Цюрихе посетили 4178 зрителей.
Обновлено в 17:20
Хоккей
Билялетдинов: Свитов пока не набрал форму, ему тяжело даются игры
Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов заявил, что капитан команды Александр Свитов пока далек от оптимальной формы, и ему тяжело даются игры.
Обновлено в 14:29
Хоккей
Нижегородское «Торпедо» проиграло «Металлургу» в матче КХЛ
Обновлено в 14:06
Хоккей
Лаури Марьямяки: «Возвращать Толванена не собираемся»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча с московским «Динамо» и прокомментировал ситуацию с текущими трансферами команды.
Обновлено в 15:16
Хоккей
Кузнецов впервые вышел на лед после сотрясения мозга
В понедельник Кузнецов впервые вышел на лед после травмы. Однако россиянин не примет участие в матче с Айлендерсом.
Обновлено в 15:15
Хоккей
21-летний хоккеист умер в Словакии из-за проблем с сердцем
21-летний хоккеист словацкого "Прешова" Кристиан Лунтер умер из-за проблем с сердцем, сообщает Sport.sk.
Обновлено в 16:44
Хоккей
Принс: первая игра за «Сибирь» вышла отличной, команда на подъёме
Первая игра за «Сибирь» вышла отличной, мне нравится в этой команде — к тому же сегодня одержали четвёртую победу подряд.
Обновлено в 08:58
Хоккей
Наставнику «Калгари» наложили восемь швов после попадания шайбы в лицо
Главный тренер «Калгари Флэймз» Билл Питерс получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (6:1). По информации USA Today, наставнику наложили восемь швов.
Обновлено в 09:56
Хоккей
Рон Хекстолл уволен с поста генерального менеджера «Филадельфии»
Рон Хекстолл уволен с постов генерального менеджера и вице-президента клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флаейрз», информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 11:25
Хоккей
Ротенберг рассказал о возможном матче между командами КХЛ и НХЛ
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), вице-президент петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о возможном проведении матчей между командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 13:36
Хоккей
Умарк завершил карьеру в сборной Швеции
Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк принял решение завершить карьеру в сборной Швеции.
Обновлено в 10:45
Хоккей
Бывший форвард «Монреаля» Плеканец перешел в чешский клуб
В прошлом сезоне 36-летний нападающий провел 76 матчей, в которых набрал 26 (6+20) очков при показателе полезности "+3". Напомним, что ранее Плеканец 17 лет выступал за "Монреаль". 💪 Komeťácká rodina se rozrostla o nového člena.
Обновлено в 10:29
Хоккей
«Авангард» подписал пробный контракт с голкипером Налимовым
«Авангард» договорился о подписании контракта с голкипером Иваном Налимовым. Соглашение носит пробный характер.
Обновлено в 14:28
Хоккей
У Романа Червенки обнаружена закупорка лёгочной артерии
У форварда швейцарского клуба «Лайонс» Романа Червенки обнаружена закупорка лёгочной артерии, информирует Isport.cz.
Обновлено в 10:39
Хоккей
Хет-трик Уотсона принес «Нэшвиллу» победу над «Анахаймом»
Обновлено в 04:41