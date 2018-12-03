Футбол

Хьюз уволен с поста главного тренера «Саутгемптона»
RT на русском
06:14

Английский «Саутгемптон» уволил главного тренера команды Марка Хьюза. Официальный сайт клуба сообщает, что вместе с Хьюзом тренерский штаб покинут его ассистенты Марк Боуэн и Эдди Нидзевски.
RT на русском06:14

Подробнее о событии

Хьюз покидает пост главного тренера «Саутгемптона»

Советский спорт05:49

Хьюз – первый тренер в истории АПЛ, дважды уволенный за один календарный год

Чемпионат06:42

«Саутгемптон» уволил главного тренера Хьюза

Sportbox.RU05:26

«Саутгемптон» уволил главного тренера Хьюза

Матч ТВ05:26

Марк Хьюз покинул пост главного тренера «Саутгемптона»

Спорт-Экспресс05:08

«Саутгемптон» уволил Хьюза с поста главного тренера

Sport24.ru05:18

«Саутгемптон» уволил Хьюза. В субботу команда сыграла вничью с «МЮ»

Sports.ru05:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 11:02, Ашберн
Футбол

«Зенит» огласил стартовый состав на матч РПЛ с «Арсеналом»

Стал известен стартовый состав петербургского "Зенита" на матч против тульского "Арсенала" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:57
Футбол

Черчесов назвал приоритетную задачу сборной России

Приоритетная задача — выигрывать каждый ближайший матч, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 10:45
Футбол

Португалия примет финальную стадию Лиги наций в 2019 году

Объявлена страна, которая будет принимать финальную стадию Лиги наций в 2019 году, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:23
Футбол

Андрей Ещенко отправится на лечение в Рим

Обновлено в 10:56
Футбол

Бывший президент ФК «Барселона» Нуньес скончался в возрасте 87 лет

Бывший президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Луис Нуньес скончался на 88-м году жизни.
Обновлено в 10:44
Футбол

КДК РФС даст оценку оскорбительным кричалкам фанатов «Спартака»

Обновлено в 08:21
Футбол

УЕФА ввел видеоповторы в Лиге чемпионов с текущего сезона

УЕФА объявил о внедрении системы видеопомощи арбитрам в Лиге чемпионов, начиная с матчей плей-офф текущего сезона.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Тоттенхэм» наказал фаната, бросившего банановую кожуру в Обамеянга

"Тоттенхэм" наказал фаната, который бросил банановую кожуру в нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга в дерби северного Лондона.
Обновлено в 10:50
Футбол

УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах Украины, где введено военное положение.
Обновлено в 10:41
Футбол

«Арсенал»: «Бакаев не вернется в „Спартак“ зимой»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал слухи, согласно которым полузащитник команды Зелимхан Бакаев досрочно вернется из аренды зимой в «Спартак».
Обновлено в 10:25
Футбол

Защитник «Флуминенсе» Айртон может перейти в РПЛ

Игрок обороны бразильского «Флуминенсе» Айртон попал в сферу интересов московского «Спартака».
Обновлено в 09:19
Футбол

Черышев восстановился после травмы и вернулся в основу «Валенсии»

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев восстановился после полученной травмы и вернулся в основной состав, сообщается в микроблоге испанской команды в Twitter.
Обновлено в 09:59
Футбол

Клопп: «Думаю, мы заслужили три очка в матче с „Эвертоном“»

Обновлено в 10:54
Футбол

Месси: «Моя мотивация в том, что я становлюсь лучше с каждым годом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о важности коллективной работы, о желании побеждать всегда и о своей мотивации.
Обновлено в 10:52
Футбол

Матч «Локомотив» — «Рубин» начнётся с минуты молчания в память о Ломакине

Первый матч 1/4 финала Кубка России «Локомотива» с казанским «Рубином» начнётся с минуты молчания в память о 18-летнем полузащитнике московской команды Алексее Ломакине, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «железнодорожников».
Обновлено в 10:27
ещё по теме
Марк Хьюз
Валлийский футболист и тренер. Главный тренер клуба «Саутгемптон». Офицер ордена Британской империи. Наибольшую известность как игрок Хьюз получил, выступая за английский клуб «Манчестер Юнайтед», однако за свою карьеру ему довелось поиграть также за такие известные клубы, как «Барселона», «Бавария», «Челси», «Саутгемптон», «Эвертон» и «Блэкберн Роверс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное