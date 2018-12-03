Футбол

Хьюз уволен с поста главного тренера «Саутгемптона»
RT на русском
06:14

Английский «Саутгемптон» уволил главного тренера команды Марка Хьюза. Официальный сайт клуба сообщает, что вместе с Хьюзом тренерский штаб покинут его ассистенты Марк Боуэн и Эдди Нидзевски.
RT на русском06:14

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Хьюз покидает пост главного тренера «Саутгемптона»

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Чемпионат06:42

«Саутгемптон» уволил главного тренера Хьюза

Sportbox.RU05:26

«Саутгемптон» уволил главного тренера Хьюза

Матч ТВ05:26

Марк Хьюз покинул пост главного тренера «Саутгемптона»

Спорт-Экспресс05:08

«Саутгемптон» уволил Хьюза с поста главного тренера

Sport24.ru05:18

«Саутгемптон» уволил Хьюза. В субботу команда сыграла вничью с «МЮ»

Sports.ru05:03
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Марк Хьюз
Валлийский футболист и тренер. Главный тренер клуба «Саутгемптон». Офицер ордена Британской империи. Наибольшую известность как игрок Хьюз получил, выступая за английский клуб «Манчестер Юнайтед», однако за свою карьеру ему довелось поиграть также за такие известные клубы, как «Барселона», «Бавария», «Челси», «Саутгемптон», «Эвертон» и «Блэкберн Роверс».
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