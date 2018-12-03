Футбол

Хьюз покидает пост главного тренера «Саутгемптона»
Советский спорт
05:49

Вместе с 55-летним валлийским специалистом клуб покинули его помощники Эдди Недзвецки и Марк Боуэн. "Саутгемптон" заявил, что ведет поиски нового главного тренера. Известно, что в следующем матче против "Тоттенхэма" командой будет руководить Келвин Дэвис.
Советский спорт05:49

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Хьюз покидает пост главного тренера «Саутгемптона»

Советский спорт05:49

Хьюз – первый тренер в истории АПЛ, дважды уволенный за один календарный год

Чемпионат06:42

«Саутгемптон» уволил главного тренера Хьюза

Sportbox.RU05:26

«Саутгемптон» уволил главного тренера Хьюза

Матч ТВ05:26

Марк Хьюз покинул пост главного тренера «Саутгемптона»

Спорт-Экспресс05:08

«Саутгемптон» уволил Хьюза с поста главного тренера

Sport24.ru05:18

«Саутгемптон» уволил Хьюза. В субботу команда сыграла вничью с «МЮ»

Sports.ru05:03
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Футбол

Систему VAR начнут использовать в ЛЧ в этом сезоне в матчах плей-офф

УЕФА сообщил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в этом сезоне Лиги чемпионов, начиная с 1/16 финала.
Обновлено в 07:54
Футбол

Глушаков поддержал выбежавшего к нему во время матча «Спартака» фаната

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказал слова поддержки болельщику, который выбежал на поле во втором тайме матча против столичного «Локомотива».
Обновлено в 07:38
Футбол

Черышев вернулся к тренировкам в общей группе «Валенсии» после травмы

Обновлено в 07:29
Футбол

Марадона вступил в конфликт с фанатами своей команды после поражения

Конфликт случился после поражения "Дорадос" от "Атлетико Сан-Луис" (2:3) в ответном финальном матче плей-офф второго дивизиона чемпионата Мексики.
Обновлено в 07:30
Футбол

«Арсенал»: «Бакаев не вернется в „Спартак“ зимой»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал слухи, согласно которым полузащитник команды Зелимхан Бакаев досрочно вернется из аренды зимой в «Спартак».
Обновлено в 07:23
Футбол

Тульский «Арсенал» похвалили за хорошее футбольное поле

3 декабря тульский "Арсенал" сыграет заключительный домашний матч в этом году. Сегодня "красно-желтые" на своем поле принимают "Зенит".
Обновлено в 07:44
Футбол

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча-2018»

Обновлено в 07:29
Футбол

Пикфорд извинился перед фанатами «Эвертона»

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд извинился перед фанатами за результативную ошибку на последних секундах дерби с "Ливерпулем".
Обновлено в 07:51
Футбол

Женский чемпионат Европы-2021 пройдет в Англии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил, что Англия будет принимать чемпионат Европы среди девушек в 2021 году.
Обновлено в 07:45
Футбол

Защитник «Флуминенсе» Айртон может перейти в РПЛ

Игрок обороны бразильского «Флуминенсе» Айртон попал в сферу интересов московского «Спартака».
Обновлено в 07:55
Футбол

Диего Коста перенесет операцию на ноге и пропустит около 2 месяцев

«Атлетико» не говорит о сроках восстановления. По данным Marca, игрок пропустит пару месяцев.
Обновлено в 07:55
Футбол

Турбин назначен на матч «Краснодар» — «Ростов» в Кубке России

Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах финала Кубка России.
Обновлено в 07:54
Футбол

Рабьо отказался вести с «ПСЖ» переговоры о новом контракте

Обновлено в 07:06
Футбол

Неймар забил 30 голов в 32 матчах чемпионата Франции

Форвард ПСЖ Неймар забил гол в матче против "Бордо" в рамках очередного тура Лиги 1. Для бразильца это уже 30 мяч в 32 матчах чемпионата Франции.
Обновлено в 05:11
Футбол

Тренер сборной Шотландии не считает Россию фаворитом отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:18
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Марк Хьюз
Валлийский футболист и тренер. Главный тренер клуба «Саутгемптон». Офицер ордена Британской империи. Наибольшую известность как игрок Хьюз получил, выступая за английский клуб «Манчестер Юнайтед», однако за свою карьеру ему довелось поиграть также за такие известные клубы, как «Барселона», «Бавария», «Челси», «Саутгемптон», «Эвертон» и «Блэкберн Роверс».
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