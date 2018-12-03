Футбол

Хьюз покидает пост главного тренера «Саутгемптона»
Советский спорт
05:49

Вместе с 55-летним валлийским специалистом клуб покинули его помощники Эдди Недзвецки и Марк Боуэн. "Саутгемптон" заявил, что ведет поиски нового главного тренера. Известно, что в следующем матче против "Тоттенхэма" командой будет руководить Келвин Дэвис.
Советский спорт05:49

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Хьюз покидает пост главного тренера «Саутгемптона»

Советский спорт05:49

«Саутгемптон» уволил главного тренера Хьюза

Sportbox.RU05:26

«Саутгемптон» уволил главного тренера Хьюза

Матч ТВ05:26

«Саутгемптон» объявил об отставке Хьюза с поста главного тренера

Чемпионат05:21

Марк Хьюз покинул пост главного тренера «Саутгемптона»

Спорт-Экспресс05:08

«Саутгемптон» уволил Хьюза с поста главного тренера

Sport24.ru05:18

«Саутгемптон» уволил Хьюза. В субботу команда сыграла вничью с «МЮ»

Sports.ru05:03
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Футбол

КДК РФС даст оценку оскорбительным кричалкам фанатов «Спартака»

Обновлено в 06:09
Футбол

На матче «Арсенал» – «Зенит» ожидается около 10 тысяч зрителей

Как сообщает sports.ru, на главном стадионе Тулы ожидается примерно 10 тысяч зрителей, гостей поддержат около 700 болельщиков.
Обновлено в 06:30
Футбол

Марадона попытался ударить фаната после матча в Мексике

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона, ныне тренер мексиканского клуба «Дорадос», попытался ударить фаната после матча с «Атлетико Сан-Луис», сообщает Milenio.
Обновлено в 06:34
Футбол

Чичарито хочет покинуть «Вест Хэм» и вернуться в Испанию

Мексиканский нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес намерен в это трансферное окно сменить клубную прописку и вернуться в Испанию.
Обновлено в 06:02
Футбол

«Ростов» провёл матч с ЦСКА в стиле GTA San Andreas

2 декабря «Ростов» и ЦСКА провели матч в стиле GTA: San Andreas.
Обновлено в 06:10
Футбол

Неймар забил 30 голов в 32 матчах чемпионата Франции

Форвард ПСЖ Неймар забил гол в матче против "Бордо" в рамках очередного тура Лиги 1. Для бразильца это уже 30 мяч в 32 матчах чемпионата Франции.
Обновлено в 05:11
Футбол

Рабьо отказался вести с «ПСЖ» переговоры о новом контракте

Обновлено в 05:33
Футбол

«Спартак» подпишет контракт с защитником «Флуминенсе»

Московский «Спартак» подпишет контракт с защитником бразильского «Флуминенсе» Айртоном Лукасом. Об этом сообщает издание Globo Esporte.
Обновлено в 05:44
Футбол

«Спартак» решил вопрос с возвращением Бакаева из аренды

Как стало известно "СЭ", красно-белые договорились с тульским "Арсеналом" о досрочном возвращении из аренды 22-летнего атакующего хавбека Зелимхана Бакаева.
Обновлено в 06:31
Футбол

Исполком УЕФА утвердил создание нового Еврокубкового турнира

Как ожидается, новый турнир позволит клубам из менее конкурентно способных чемпионатов принимать участие в Еврокубках.
Обновлено в 06:25
Футбол

Нету провел тренировку на льду с Туктамышевой и ее тренером

Португальский защитник "Зенита" Луиш Нету провел тренировку на льду под руководством чемпионки мира и Европы 2015 года в одиночном фигурном катании Елизаветы Туктамышевой и ее тренера Алексея Мишина, сообщается на официальном сайте санкт-петербургского футбольного клуба.
Обновлено в 06:32
Футбол

Стало известно расписание матчей сборной России в отборе на Евро-2020

Уже известно, что свою первую встречу команда Станислава Черчесова проведёт против Бельгии 21 марта на выезде, а завершится отборочный турнир матчем в Сан-Марино 19 ноября.
Обновлено в 06:19
Футбол

Скауты «Арсенала» просматривали Ундера в матче «Рома» – «Интер»

Как сообщает Football Italia, на матче римлян с миланским «Интером» в 14-м туре итальянской Серии А (2:2), который состоялся 2 декабря, за игрой турецкого футболиста наблюдали скауты лондонского «Арсенала».
Обновлено в 05:57
Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А

В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол

Рахимов: «Предложил спортдиректору „Енисея“ снять штаны и сыграть в футбол. Он на поле не вышел»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, как футболисты его команды чувствовали себя на поле в матче 16-го тура РПЛ с «Енисеем» (1:1). Встреча прошла в Красноярске в субботу при температуре минус 15-16 градусов мороза.
Обновлено в 06:33
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Марк Хьюз
Валлийский футболист и тренер. Главный тренер клуба «Саутгемптон». Офицер ордена Британской империи. Наибольшую известность как игрок Хьюз получил, выступая за английский клуб «Манчестер Юнайтед», однако за свою карьеру ему довелось поиграть также за такие известные клубы, как «Барселона», «Бавария», «Челси», «Саутгемптон», «Эвертон» и «Блэкберн Роверс».
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уайт Харт Лейн». «Тоттенхэм Хотспур» стал первым клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961.
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