Хюттер: «Расстраивает то, что „Челси“ забил гол в раздевалку»Soccer.ru вчера в 22:17

Главный тренер "Айнтрахта" Адольф Хюттер подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги Европы против "Челси" (1:1). Расстраивает то, что гол "Челси" был забит перед самым перерывом, хотя это было ожидаемо.

Хюттер: «Расстраивает то, что „Челси“ забил гол в раздевалку»

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