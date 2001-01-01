Футбол
Хюттер: «Расстраивает то, что „Челси“ забил гол в раздевалку»Soccer.ru вчера в 22:17
Главный тренер "Айнтрахта" Адольф Хюттер подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги Европы против "Челси" (1:1). Расстраивает то, что гол "Челси" был забит перед самым перерывом, хотя это было ожидаемо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ади Хюттер: В первом тайме «Айнтрахт» прыгнул выше головы и заслужил открыть счет
Советский спортвчера в 18:20
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:03, Ашберн
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Обновлено вчера в 19:19
Музыка
Вручили премии Billboard Music Awards
Премия Billboard Music Awards создана музыкальным журналом Billboard в 1989 году. Первая церемония наград прошла через год.
Обновлено вчера в 22:16
Игры
Город в Челябинской области превратили в легендарную игру GTA
Серию видеоигр GTA поневоле знают даже те, кто никогда не садился играть.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского
Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
В МЧС назвали возможную причину пожара в торговом центре в Иркутске
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет
Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
«Мисс Уругвай» нашли мертвой в Мехико, сообщают СМИ
Победившая на конкурсе красоты "Мисс Уругвай" в 2006 году Фатими Давила найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики, сообщает El Universal со ссылкой на источники в прокуратуре Мехико.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Нетребко и Эйвазов назвали истинного победителя шоу «Голос. Дети»
Удачи тебе, золотой голос, — подписал оперный певец свою публикацию, обратившись к мальчику.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Гороскоп на 3 мая
Сегодня возможно начало новой романтической истории в вашей жизни.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено вчера в 08:50
Футбол
Тренер: «Айнтрахт» показал высококлассную игру в матче с «Челси»
Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Адольф Хюттер заявил, что его команда показала высококлассный футбол в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским "Челси".
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Гуайдо открыто заговорил об иностранном вторжении в Венесуэлу
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что не исключает иностранного военного вмешательства для свержения законного лидера страны Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
В ДНР опровергли заявление ВСУ о захвате территорий Донбасса
Обновлено вчера в 09:22
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено 01 мая в 23:18
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено вчера в 09:06
Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники
Как пояснил политик, ни для кого не является секретом, что существуют определенные временные периоды, повторяющиеся из года в год, когда количество транспорта на дорогах значительно превышает среднее значение.
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Политика
В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 20:14
Общество
В Башкирии убрали с дорог нелегалов
Врио главы Башкирии Радий Хабиров устроил чиновникам Госкомтранса разнос за то, что до сих пор получает жалобы от граждан, недовольных работой общественного транспорта.
Обновлено вчера в 22:26
Космос
NASA показало фото заката на Марсе
Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено вчера в 21:14
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:37
Футбол
Дом хавбека «Барселоны» Артура ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Двое грабителей проникли в дом полузащитника "Барселоны" Артура в тот момент, когда проходил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:0), сообщает El Taquigrafo.
Обновлено вчера в 16:08
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10