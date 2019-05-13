Футбол
Хьютон уволен с поста главного тренера «Брайтона»Спорт-Экспресс 04:35
"Брайтон" отправил в отставку главного тренера Криса Хьютона. Вместе с 60-летним специалистом клуб покинули помощник Пол Троллоп и тренер Пол Невин, сообщает пресс-служба "чаек". Хьютон возглавлял "Брайтон" с декабря 2014 года.
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Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Политика
В Чехии оценили возможность введения новых санкций ЕС против России
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что Евросоюз не рассматривает введение новых санкций против России за выдачу паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 04:06
Авто
Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в России
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Экономика
ЦБ назвал причину замедления темпов роста ипотеки
По данным ЦБ, «охлаждению динамики ипотечного кредитования способствует снижение спроса из-за роста ставок – средневзвешенная ставка в марте выросла до 10,4% – с 9,5–9,6% в ноябре–декабре 2018 г. из-за заметного повышения ставок по новым кредитам рядом крупных игроков рынка».
Обновлено в 06:05
Происшествия
Директор «Говорит Москва» уверен, что тело Доренко кремируют
Директор "Говорит Москва" Владимир Мамонтов полагает, что тело журналиста и главреда радиостанции Сергея Доренко кремируют.
Обновлено в 04:26
Наука
Изменение климата отвечает за тяжелые инфекционные заболевания лягушек
Изменение климата уже увеличило распространение и тяжесть смертельного заболевания, вызванного ранавирусом, который заражает обычных лягушек.
Обновлено 10 мая в 08:58
Спорт
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Сургуте водолаз утонул в бассейне
Обновлено в 04:34
Общество
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы
Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение на вечер понедельника и вторник из-за сильных дождей, грозы, града и ветра до 22 метров в секунду, сообщает управление МЧС по региону.
Обновлено в 06:12
Экономика
«Севергрупп» увеличила долю в «Ленте» до 46,4%
Компания "Севергрупп" увеличила долю в ретейлере "Лента" до 46,4%. Об этом говорится в сообщении "Ленты".
Обновлено в 05:35
Происшествия
Двух жительниц Оренбуржья, мечтавших похудеть, осудили за контрабанду
Две жительницы Оренбургской области, заказавшие в сети Интернет из Казахстана запрещенный в РФ препарат для снижения веса, осуждены за контрабанду сильнодействующих веществ.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Житель Красноярского края до смерти забил восьмимесячную дочь
Житель Красноярского края до смерти забил восьмимесячную дочь, которая раздражала его своим плачем.
Обновлено в 05:14
Политика
В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
Обновлено в 03:57
Футбол
Суд признал долги «Тосно» перед «Зенитом» на 4,3 миллиона рублей
На момент введения конкурсного производства общая сумма задолженности "Тосно" по денежным обязательствам и обязательным платежам превышала 503 миллиона рублей, в том числе долги по зарплате перед футболистами и административным персоналом составляли около 78 миллионов рублей, по обязательным платежам - около 49 миллионов рублей.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Истребитель Су-57 получит «умную бомбу» КАБ-250
Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250.
Обновлено в 04:04
Футбол
Зенит выставил основу и победил ЦСКА
Обновлено вчера в 14:04
Наука
В сумке боливийского шамана XI века обнаружены психоактивные вещества
Группа археологов обнаружила следы пяти психоактивных соединений в кожаной сумке боливийского шамана, проживавшего в пещере Куэва-дель-Чилено в XI веке.
Обновлено в 05:10
Футбол
Флоренци: «Роналду думает, что может делать всё что угодно»
Роналду - обладатель "Золотого мяча" и думает, что может делать все что угодно.
Обновлено в 04:46
Общество
Тепло и дожди в Москве сменятся похолоданием в четверг
В начале недели в столице будет стоять теплая погода с дождями и грозами, но с четверга в регион придет небольшое похолодание.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Новосибирске отложили вылет рейса на SSJ-100
В Новосибирске на несколько часов задержали вылет рейса в Ростов-на-Дону, который должен был отправиться в 4:45 по московскому времени.
Обновлено в 02:23
Политика
Мария Литовко стала и.о. вице-губернатора Севастополя
Обновлено в 02:57
Политика
Зеленского вызвали к судье Януковича
Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в суд в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 05:25
Футбол
Сёмин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»
Тренер уже обозначил интерес к игроку и уведомил клуб, что хочет его подписать. Сёмин видит в Еременко замену Фернандешу.
Обновлено в 04:08