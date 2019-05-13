Футбол
Хьютон уволен с поста главного тренера «Брайтона»Спорт-Экспресс 04:35
"Брайтон" отправил в отставку главного тренера Криса Хьютона. Вместе с 60-летним специалистом клуб покинули помощник Пол Троллоп и тренер Пол Невин, сообщает пресс-служба "чаек". Хьютон возглавлял "Брайтон" с декабря 2014 года.
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Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Политика
Более трети жителей ЕС признают Крым частью России
Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании
Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения раздавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Музыка
Почти тысяча танцовщиков из разных стран примет участие в фестивале «Мировые балетные каникулы»
Почти тысяча танцовщиков из разных стран примет участие в фестивале «Мировые балетные каникулы».
Обновлено в 07:23
Происшествия
В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск
Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
Транспорт
В России захотели убрать частные дорожные камеры
Генпрокуратура России проверит законность установки частных камер видеофиксации нарушений ПДД на дорогах из-за ошибок в их установке, сообщают «Известия».
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
В Латвии стартуют военные учения НАТО
Пресс-служба Национальных вооружённых сил Латвии сообщила, что 13 мая в республике стартуют военные учения НАТО Summer Shield XVI.
Обновлено вчера в 18:28
Авто
Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в России
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Политика
Пашинян назвал цену победы революции в Армении
Другим важным условием победы «революции любви» Пашинян назвал появление социальных сетей.
Обновлено в 03:15
Спорт
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Гаджеты
Раскрыты возможности iPhone нового поколения
Обновлено в 06:59
Общество
МЧС объявило в Волгограде штормовое предупреждение из-за грозы и ветра
Как сообщает ФГБУ «Волгоградский ЦГМС», в ближайшие часы на большей территории региона, в том числе и в областном центре, ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра скоростью до 28 метров в секунду.
Обновлено в 07:31
Общество
Законопроект о госзакупках в сфере питания в школах внесен в Госдуму
Законопроект, меняющий процедуру проведения госзакупок для обеспечения питания обучающихся, внесли в Госдуму депутаты Михаил Шеремет («Единая Россия») и Алексей Журавлёв («Родина»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
Обновлено в 06:02
Общество
ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг
ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.
Обновлено в 04:47
Футбол
Семин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»
Наставник «Локомотива» Юрий Семин хочет видеть в команде игрока «Ростова» Романа Еременко.
Обновлено в 05:48
Экономика
Еврокомиссия одобрила СП Tenaris и «Северстали»
Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Tenaris AG (Люксембург) и "Северстали", сообщает пресс-служба ЕК.
Обновлено в 07:13
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельник
Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.
Обновлено в 04:50
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Гаджеты
Канадские моряки отказались служить без Wi-Fi
Королевский флот Канады снял запрет на корабельный Wi-Fi в феврале.
Обновлено в 04:36
Экономика
Голикова отвечает почти за половину национальных целей развития
Согласно опубликованному документу вице-премьеры Татьяна Голикова, Максим Акимов, Виталий Мутко и первый вице-премьер Антон Силуанов объявлены ответственными за достижение национальных целей развития из майского указа Владимира Путина.
Обновлено в 07:22
Кино
Вышел тизер самой последней серии «Игры престолов»
В Сети опубликован тизер самой последней-распоследней серии "Игры престолов".
Обновлено в 04:13
Политика
В Севастополе назначена новая вице-губернатор по экономике
Мария Литовко с 2017 года возглавляла приоритетный проект создания в Балаклавской бухте яхтенной марины международного уровня, в марте 2019 года стала одним из победителей конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 06:39
Кино
Мединский рассказал о конкуренции отечественного кино с голливудским
Министерство культуры отмечает качественный рост отечественного кино, которое успешно конкурирует с голливудскими произведениями.
Обновлено в 02:41
Технологии
«МегаФон» предлагает москвичам утроить трафик, взмахнув смартфоном
Компания "МегаФон" с 13 мая предлагает московским абонентам утроить гигабайты трафика на полгода.
Обновлено в 06:43