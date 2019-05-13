Футбол

Хьютон уволен с поста главного тренера «Брайтона»Спорт-Экспресс 04:35

"Брайтон" отправил в отставку главного тренера Криса Хьютона. Вместе с 60-летним специалистом клуб покинули помощник Пол Троллоп и тренер Пол Невин, сообщает пресс-служба "чаек". Хьютон возглавлял "Брайтон" с декабря 2014 года.
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Главный тренер «Брайтона» покинул клуб после матча против «Сити»

Матч ТВ05:10

Главный тренер «Брайтона» покинул клуб после матча против «Сити»

Sportbox.RU05:10

«Брайтон» уволил Хьютона. Он первым в истории выводил клуб в АПЛ

Sports.ru04:50

Хьютон уволен с поста тренера «Брайтона», несмотря на сохранение прописки в АПЛ

Чемпионат04:52

«Брайтон» уволил главного тренера Хьютона

Sport24.ru04:37

Хьютон уволен с поста главного тренера «Брайтона»

Спорт-Экспресс04:35

«Брайтон» отправил в отставку главного тренера

Soccer.ru04:54
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Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Футбол

Агуэро: «Ключевым моментом в АПЛ стала победа над „Ливерпулем“»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал ключевой момент сезона, который позволил им выиграть чемпионат Англии.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес

Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Музыка

Букмекеры предрекли Лазареву четвертое место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 15:41
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика

РБК: Кремль выявил регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов

По данным источников издания, близких к Кремлю и знакомых с результатами опросов, максимальный запрос на смену губернаторов отмечен в Севастополе (Дмитрий Овсянников), Архангельской области (Игорь Орлов), Коми (Сергей Гапликов) и Ингушетии (Юнус-Бек Евкуров).
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес

Александру Головину приписывают роман с актрисой

22-летняя Ангелина Поплавская стала партнершей актера по фильму. Но и вне съемок они проводили время вместе.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Культура

Актер из «Могучих рейнджеров» умер в 38 лет

Умер новозеландский актер самоанского происхождения Пуа Магасива. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Смешанная авиадивизия появится в Калининградской области

В 132-ю смешанную авиационную дивизию переформируют в базировавшуюся в Янтарном крае 72-ю авиабазу морской авиации Балтфлота.
Обновлено в 08:23
Кино

HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Авто

Volkswagen готовит бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo

Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Политика

В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины

Обновлено в 12:00
Политика

Умер британский журналист Брайан Уолден

В Великобритании в возрасте 86 лет скончался известный журналист Брайан Уолден.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева родила двойню

ИА "Ореанда-Новости" Стало известно, что 7 мая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в московском центре акушерства и гинекологии имени В.И. Кулакова.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 15:17
Происшествия

В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль

В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.
Обновлено в 14:38
Политика

Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Политика

Савченко прокомментировала хищения в оборонной сфере на Украине

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя хищения в оборонной сфере Украины, заявила, что президент страны Петр Порошенко одел украинских солдат, но при этом украл «танки, корабли, авиацию».
Обновлено в 15:54
Общество

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

Обновлено в 07:59
Авто

Флагманский кроссовер Nissan Murano подешевел в России

Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Казани 17-летний школьник взял в заложники учителя и одноклассников

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что 17-летний школьник пришел в учебное заведение с кухонным ножом и пневматическим пистолетом.
Обновлено в 05:47
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено вчера в 14:09
Политика

Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товары

15 июня 2018 года появились сообщения о намерении президента США ввести таможенные пошлины в 25% на целый ряд товаров из Китая на общую сумму в 50 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Общество

В Роструде напомнили о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные после майских праздников пройдут в ноябре.
Обновлено в 01:21
Политика

Зеленский опубликовал «послание мира Донбассу»

Обновлено в 11:18
Политика

ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе

Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Футбол

Джеррард предположил, что может продолжить тренерскую карьеру в РПЛ

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард не исключил, что может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:40
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Крис Хьютон
Ирландский футболист
Ирландский футболист и футбольный тренер. Играл на позиции правого защитника. С 1979 по 1991 годы сыграл 53 матча за национальную сборную Ирландии. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион».
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