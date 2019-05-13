Футбол
Хьютон уволен с поста главного тренера «Брайтона»Спорт-Экспресс 04:35
"Брайтон" отправил в отставку главного тренера Криса Хьютона. Вместе с 60-летним специалистом клуб покинули помощник Пол Троллоп и тренер Пол Невин, сообщает пресс-служба "чаек". Хьютон возглавлял "Брайтон" с декабря 2014 года.
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Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Футбол
Агуэро: «Ключевым моментом в АПЛ стала победа над „Ливерпулем“»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал ключевой момент сезона, который позволил им выиграть чемпионат Англии.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Музыка
Букмекеры предрекли Лазареву четвертое место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 15:41
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
РБК: Кремль выявил регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов
По данным источников издания, близких к Кремлю и знакомых с результатами опросов, максимальный запрос на смену губернаторов отмечен в Севастополе (Дмитрий Овсянников), Архангельской области (Игорь Орлов), Коми (Сергей Гапликов) и Ингушетии (Юнус-Бек Евкуров).
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Александру Головину приписывают роман с актрисой
22-летняя Ангелина Поплавская стала партнершей актера по фильму. Но и вне съемок они проводили время вместе.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Культура
Актер из «Могучих рейнджеров» умер в 38 лет
Умер новозеландский актер самоанского происхождения Пуа Магасива. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Смешанная авиадивизия появится в Калининградской области
В 132-ю смешанную авиационную дивизию переформируют в базировавшуюся в Янтарном крае 72-ю авиабазу морской авиации Балтфлота.
Обновлено в 08:23
Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Авто
Volkswagen готовит бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Политика
В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины
Обновлено в 12:00
Политика
Умер британский журналист Брайан Уолден
В Великобритании в возрасте 86 лет скончался известный журналист Брайан Уолден.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева родила двойню
ИА "Ореанда-Новости" Стало известно, что 7 мая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в московском центре акушерства и гинекологии имени В.И. Кулакова.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Происшествия
В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль
В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.
Обновлено в 14:38
Политика
Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Политика
Савченко прокомментировала хищения в оборонной сфере на Украине
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя хищения в оборонной сфере Украины, заявила, что президент страны Петр Порошенко одел украинских солдат, но при этом украл «танки, корабли, авиацию».
Обновлено в 15:54
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Обновлено в 07:59
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano подешевел в России
Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Казани 17-летний школьник взял в заложники учителя и одноклассников
Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что 17-летний школьник пришел в учебное заведение с кухонным ножом и пневматическим пистолетом.
Обновлено в 05:47
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товары
15 июня 2018 года появились сообщения о намерении президента США ввести таможенные пошлины в 25% на целый ряд товаров из Китая на общую сумму в 50 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Общество
В Роструде напомнили о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные после майских праздников пройдут в ноябре.
Обновлено в 01:21
Политика
Зеленский опубликовал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 11:18
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Футбол
Джеррард предположил, что может продолжить тренерскую карьеру в РПЛ
Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард не исключил, что может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:40