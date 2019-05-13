Футбол
Хьютон уволен с поста главного тренера «Брайтона»Спорт-Экспресс 04:35
"Брайтон" отправил в отставку главного тренера Криса Хьютона. Вместе с 60-летним специалистом клуб покинули помощник Пол Троллоп и тренер Пол Невин, сообщает пресс-служба "чаек". Хьютон возглавлял "Брайтон" с декабря 2014 года.
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Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено в 15:25
Политика
Умер «самый уважаемый» тележурналист конца XX века
В некрологе The Guardian говорится, что Уолден был «самым уважаемым интервьюером британского телевидения» в 70-х и 80-х годах XX века.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
Обновлено в 13:58
Происшествия
Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов
Карен не оставила официанту полагающиеся чаевые размером в 20% счета, и он даже не подумал, что женщина, настолько стесненная в средствах, может забыть подобный чек в пиццерии.
Обновлено в 19:41
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Хоккей
Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019
Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:48
Игры
Тираж Red Dead Redemption 2 превысил 24 млн копий, а Grand Theft Auto V — 110 млн копий
Take-Two представила свежий финансовый отчёт по итогам прошедшего финансового года, в рамках которого состоялся релиз Red Dead Redemption 2. Как оказалось, за последний квартал издатель отгрузил лишь один миллион копий проекта, текущий тираж которого теперь составляет 24 млн копий.
Обновлено в 18:02
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Экономика
Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза
Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:41
Экономика
Медведев пообещал господдержку развитию научно-образовательных центров
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила, что в 2019 году в пилотном режиме отобраны пять научно-образовательных центров: в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.
Обновлено в 09:16
Политика
Американские сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока - 2»
Американские сенаторы Тед Круз (республиканец от штата Техас) и Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) подготовили законопроект, предполагающий введение санкций против компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока - 2".
Обновлено в 19:11
Шоу-бизнес
Постройневшая Маша Распутина отметила 55-летие
Свой первый хит певица записала еще в 1989 в возрасте 25 лет. Сегодня исполнительницы празднует свой 55-летний юбилей.
Обновлено в 16:53
Экономика
Роснефть передумала строить нефтехимический комплекс в Приморье
Из-за большого налогового маневра и заморозки цен на топливо строительство Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье стало нерентабельным.
Обновлено в 19:15
Происшествия
Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна
Обновлено в 16:07
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Обновлено в 17:51
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Политика
Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 19:47
Политика
Сердюкова назначили председателем совета директоров ОАК
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Кино
HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»
Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 02:27
Общество
В ООН представили плавучие города, которым не страшны глобальное потепление и цунами
Проект плавучего города недавно был представлен в ООН.
Обновлено в 10:04
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника
Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Вылет Superjet 100 задержали на восемь часов в Новосибирске
Авиакомпания "Азимут" отложила на восемь часов вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя новосибирского аэропорта "Толмачево".
Обновлено в 02:41