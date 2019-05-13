Футбол

Хьютон уволен с поста главного тренера «Брайтона»Спорт-Экспресс 04:35

"Брайтон" отправил в отставку главного тренера Криса Хьютона. Вместе с 60-летним специалистом клуб покинули помощник Пол Троллоп и тренер Пол Невин, сообщает пресс-служба "чаек". Хьютон возглавлял "Брайтон" с декабря 2014 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Главный тренер «Брайтона» покинул клуб после матча против «Сити»

Sportbox.RU05:10

Хьютон уволен с поста главного тренера «Брайтона»

Спорт-Экспресс04:35

«Брайтон» отправил в отставку главного тренера

Soccer.ru04:54

Хьютон уволен с поста тренера «Брайтона», несмотря на сохранение прописки в АПЛ

Чемпионат04:52

«Брайтон» уволил главного тренера Хьютона

Sport24.ru04:37

Главный тренер «Брайтона» покинул клуб после матча против «Сити»

Матч ТВ05:10

«Брайтон» уволил Хьютона. Он первым в истории выводил клуб в АПЛ

Sports.ru04:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Политика

Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США

Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
Политика

В ЕС решили не вводить санкции против РФ за паспортизацию Донбасса

Евросоюз не рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за предоставления гражданства жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек по прибытии на встречу глав МИД ЕС в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 21:02
Шоу-бизнес

Александр Цекало познакомил детей со своей новой женой Дариной Эрвин

Александр Цекало решил познакомить своих детей, рожденных в браке с Викторией Галушко, с новой женой Дариной Эрвин.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Минобороны отказалось от снайперского комплекса «Точность»

Обновлено в 01:58
Политика

В Еврокомиссии назвали основные вызовы для Зеленского

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан перед началом заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе заявил журналистам, что в ближайшее время избранного президента Украины Владимира Зеленского ждет два основных вызова.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов

После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Новосибирца похитили ради банковского кредита

Как рассказали в областном Следственном управлении СК, обвиняемые путем угроз и применения насилия пытались заставить жертву взять на свое имя кредит.
Обновлено в 08:34
Общество

ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг

ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.
Обновлено в 04:47
Политика

Президент Австрии: жители страны помнят о погибших советских воинах

В Австрии помнят о советских воинах, отдавших жизнь за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков, заявил президент страны Александер Ван дер Беллен.
Обновлено в 00:45
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Медведев поручил проанализировать требования к безопасности в школах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами поручил проанализировать требования к обеспечению безопасности в школах после инцидента в казанской гимназии.
Обновлено в 08:48
Экономика

«Автодор» не построил в 2018 году половину запланированных дорог

Госкомпания «Российские автомобильные автодороги» (Автодор) не завершила работы по строительству и реконструкции 317,7 км дорог, что составляет 54,9% от планового показателя 2018 года, сообщает пресс-служба Счетной палаты.
Обновлено в 08:56
Технологии

Китайские хакеры 9 лет атаковали российские компании и госструктуры

Positive Technologies и «Лаборатория Касперского» обнаружили китайскую кибергруппировку, которая несколько лет воровала данные у более 20 российских компаний и госструктур.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Происшествия

СКР проверит краснодарскую судью после участия в драке

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту инцидента с участием судьи Динского районного суда Светланы Дубовик, сообщила помощник руководителя управления Элла Тюкова.
Обновлено в 08:44
Общество

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды

Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено в 08:57
Авто

Российский авторынок в апреле показал падение

Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной

Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Авто

Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в РФ

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Политика

Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

Оболонский районный суд Киева принял решение признать избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Обновлено в 08:41
Экономика

Baring Vostok подал иск к банку «Восточный»

Истец, конечным бенефициаром которого является инвестфонд Baring Vostok, требует от банка созвать собрание акционеров и утвердить новые кандидатуры в совет директоров.
Обновлено в 09:00
Политика

Россия утилизирует украинскую военную технику в Крыму после 2024 года

Глава РФ Владимир Путин в 2018 году заявлял, что Россия готова вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику - несколько десятков кораблей и боевых самолетов в плохом состоянии.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Волочкова в бикини захотела шпагатом измерить длину острова

Примерив бикини Волочкова продемонстрировала свою растяжку. Летний образ артистка дополнила золотыми босоножками на платформе.
Обновлено в 08:12
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
ЖКХ

В Москве начнут отключать горячую воду в домах

Плановые отключения горячей воды для проведения профилактических работ на тепловых сетях в Москве начнутся 13 мая и завершатся в конце августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "МОЭК".
Обновлено вчера в 18:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крис Хьютон
Ирландский футболист
Ирландский футболист и футбольный тренер. Играл на позиции правого защитника. С 1979 по 1991 годы сыграл 53 матча за национальную сборную Ирландии. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное