Футбол
Хьютон уволен с поста главного тренера «Брайтона»Спорт-Экспресс 04:35
"Брайтон" отправил в отставку главного тренера Криса Хьютона. Вместе с 60-летним специалистом клуб покинули помощник Пол Троллоп и тренер Пол Невин, сообщает пресс-служба "чаек". Хьютон возглавлял "Брайтон" с декабря 2014 года.
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Технологии
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Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
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Истец, конечным бенефициаром которого является инвестфонд Baring Vostok, требует от банка созвать собрание акционеров и утвердить новые кандидатуры в совет директоров.
Обновлено в 09:00
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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
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