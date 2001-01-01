Футбол

Хёведес рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Шальке»
RT на русском
вчера в 15:36

Шальке-04 — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
Хамза Мендиль
Абдул Рахман Баба
16′
Суат Сердар
27′
45′+1′
Игорь Денисов
Бенджамин Голлер
45′+3′
46′
Эдер
Антон Миранчук
Бенджамин Голлер
Амин Харит
59′
65′
Бенедикт Хеведес
Седрик Тойхерт
Ахмед Кутуджу
72′
80′
Джефферсон Фарфан
80′
Джефферсон Фарфан
Федор Смолов
Бенжамен Стамбули
87′
Алессандро Шопф
90′+1′
Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал поражение команды от гельзенкирхенского «Шальке» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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