Футбол
Хёнесс уйдёт из «Баварии» после 40 лет в клубеЧемпионат вчера в 22:24
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс, которому в январе будущего года исполнится 68 лет, принял решение покинуть свой пост и не будет выдвигать свою кандидатуру на следующие выборы, запланированные на ноябрь 2019 года, сообщает немецкое издание Bild.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:24, Вашингтон
Футбол
«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 23:55
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В Якутии 22 человека отравились шаурмой
В Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Туристы из Петербурга пожаловались на трудный рейс в Турцию
В результате рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании iFly был задержан более чем на два часа, передает "Фонтанка".
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено 26 июля в 12:29
Футбол
«Реал» не хочет продавать Хамеса в «Атлетико» из-за 3:7
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Стало известно отношение россиян к электронным паспортам
Ранее, 17 июля, вице-премьер Максим Акимов показал образец будущих электронных паспортов россиян размером с пластиковую банковскую карту.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Блогер и водитель петербургского трамвая умерли в коллекторе от удушья
Обновлено вчера в 11:13
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни
ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация», сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 03:11
Политика
Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию
В Молдавии сняли запрет на поездки парламентариев и членов правительства в Россию, который действовал с марта 2017 года.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Технологии
ИРНИТУ присоединился к Хартии о цифровизации образовательного пространства
Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков в числе 27 ректоров российских университетов подписал Хартию о цифровизации образовательного пространства, которая содержит единые принципы формирования рынка IT-решений для вузов и будет способствовать их сетевому взаимодействию и распространению лучших цифровых практик.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
Общество
Рекрутеры рассказали, какие качества ждут от рабочих
От рабочих с высшим образованием ждут специализированных знаний (73%), владения ИТ-системами и навыками программирования (49%) и тоже добросовестности и дисциплинированности (43%).
Обновлено в 01:38
Наука
Сделан важный шаг к созданию самообучающихся вычислительных систем
Полученные результаты открывают возможности для создания автономных нейровычислительных систем с весьма низким потреблением энергии, в перспективе способных обучаться решению сложных когнитивных задач.
Обновлено вчера в 05:11
Политика
Команда Зеленского придумала новый план по возвращению Крыма
Команда украинского лидера занимается этим вопросом более системно, несмотря на то, что возвращение Крыма – это "работа не одного дня", результатом которой станет создание нового плана для дальнейшей его реализации.
Обновлено в 01:22
Общество
В Петербурге за сутки температура упала почти на 12 градусов
По данным на 10:00 мск, температура воздуха составляет + 13, 8 градуса, дует северный ветер со скоростью до 4 м / с. Как сообщало ИА REGNUM, ровно за сутки до этого, около 10 утра 28 июля, перед началом Главного военно-морского парада, в городе на Неве было + 25, 4 градуса с легким западным ветром.
Обновлено в 03:08
Политика
В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
Обновлено вчера в 13:34
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Врач 64-й больницы подтвердил отсутствие отравления у Навального
Дежурный специалист 64-й больницы Дмитрий Ромашов, в которую был доставлен из спецприемника Алексей Навальный рассказал о состоянии блогера.
Обновлено вчера в 19:19
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Джек Райан» от Amazon
Стриминговый сервис выложил на своем ютьюб-канале трейлер второго сезона сериала «Джек Райан», снятого по мотивам серии романов Тома Клэнси.
Обновлено вчера в 06:10
Общество
AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины
AliExpress в России запускает программу по работе с малым и средним бизнесом в регионах, в рамках которой будет выступать оптовым поставщиком товаров для розничных сетей.
Обновлено в 02:57