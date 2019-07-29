Футбол

Хенесс покинет «Баварию» спустя 40 лет в клубеМатч ТВ 01:42

В 1979 году Хенесс завершил выступления за «Баварию» в качестве футболиста и стал функционером клуба. C 2009 по 2014 год он занимал должность президента команды, и в марте 2016 года вернулся на этот пост.
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Хенесс намерен покинуть «Баварию» после 40 лет работы. Фанаты пытаются убедить его остаться

Sport24.ru01:27

Фанаты «Баварии» отказываются опускать президента клуба с поста

Газета.Ru01:11

Хенесс покинет «Баварию» спустя 40 лет в клубе

Sportbox.RU01:42

Хенесс покинет «Баварию» спустя 40 лет в клубе

Матч ТВ01:42

Болельщики «Баварии» создали петицию с просьбой к Хенессу остаться в клубе

Советский спорт01:49

Хёнесс уйдёт из «Баварии» после 40 лет в клубе

Чемпионатвчера в 22:24

Хенесс уходит из «Баварии» после 40 лет в клубе. Болельщики создали петицию с просьбой остаться

Sports.ruвчера в 17:42
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Происшествия

Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии

Обновлено вчера в 23:55
Экономика

Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:10
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

Напомним, что ранее лицензия была отозвана у расположенного в Москве банка "Жилкредит" Читайте также: Центробанк отозвал лицензию у столичного "РАМ Банка"
Обновлено в 01:42
Общество

Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек

За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

Хабаровский пенсионер выстрелил в шумного подростка из духовой трубки

Хабаровский пенсионер из духовой трубки нанес телесные повреждения досаждавшей ему шумом девочке-подростку.
Обновлено вчера в 21:54
Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекорде

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Политика

Джонсон потратит свыше $120 млн на рекламу «жесткого» Brexit

Как отмечается, речь идет о 100 млн фунтов (более $120 млн), которые будут потрачены в ближайшие три месяца.
Обновлено вчера в 22:21
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено вчера в 16:09
Армия и оружие

В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

Украинские бойцы подразделений морской пехоты устроили бунт с требованиями улучшения материального обеспечения личного состава.
Обновлено вчера в 16:52
Теннис

Австралиец де Минор выиграл турнир ATP в Атланте

Алекс де Минор из Австралии одержал победу над представителем США Тейлором Фритцем в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в американской Атланте.
Обновлено в 01:47
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Авто

Jannarelly наконец-то выпустит свой спорткар в этом году

В 2016 году была заявлена цена около 50 000 долларов за каждый, но наверняка серийный вариант будет стоить немного дороже.
Обновлено в 01:02
Политика

В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке

Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Транспорт

Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину

Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
Обновлено в 01:00
Автоспорт

Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

Более 20 человек задержаны у больницы Навального

Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

В Петербурге начался Главный военно-морской парад

В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия

В Челябинске сторож детсада напал на пьяного с бензопилой

Инцидент произошёл сегодня днём, 28 июля. В один из детских садов в Челябинске пришёл пьяный мужчина.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек

Число погибших в результате атаки на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле возросло до 20, пострадали 50 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Нусрата Рахими.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

ЦСКА победил «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:07
Здоровье

В Индии появился на свет ребенок-русалка

Обновлено вчера в 13:50
Наука

Показаны разрушительные последствия глобальной катастрофы

Обновлено 27 июля в 06:47
Авто

Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году

Обновлено вчера в 04:46
Энергетика

Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина

Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Гаджеты

Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX

С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено 27 июля в 13:54
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Немецкий футболист
Немецкий футболист, футбольный менеджер. С ноября 2016 года - президент мюнхенского клуба «Бавария».
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