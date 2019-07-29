Футбол
Хенесс покинет «Баварию» спустя 40 лет в клубеМатч ТВ 01:42
В 1979 году Хенесс завершил выступления за «Баварию» в качестве футболиста и стал функционером клуба. C 2009 по 2014 год он занимал должность президента команды, и в марте 2016 года вернулся на этот пост.
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Происшествия
Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:10
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Напомним, что ранее лицензия была отозвана у расположенного в Москве банка "Жилкредит" Читайте также: Центробанк отозвал лицензию у столичного "РАМ Банка"
Обновлено в 01:42
Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Хабаровский пенсионер выстрелил в шумного подростка из духовой трубки
Хабаровский пенсионер из духовой трубки нанес телесные повреждения досаждавшей ему шумом девочке-подростку.
Обновлено вчера в 21:54
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Джонсон потратит свыше $120 млн на рекламу «жесткого» Brexit
Как отмечается, речь идет о 100 млн фунтов (более $120 млн), которые будут потрачены в ближайшие три месяца.
Обновлено вчера в 22:21
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено вчера в 16:09
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Украинские бойцы подразделений морской пехоты устроили бунт с требованиями улучшения материального обеспечения личного состава.
Обновлено вчера в 16:52
Теннис
Австралиец де Минор выиграл турнир ATP в Атланте
Алекс де Минор из Австралии одержал победу над представителем США Тейлором Фритцем в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в американской Атланте.
Обновлено в 01:47
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Авто
Jannarelly наконец-то выпустит свой спорткар в этом году
В 2016 году была заявлена цена около 50 000 долларов за каждый, но наверняка серийный вариант будет стоить немного дороже.
Обновлено в 01:02
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Транспорт
Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину
Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
Обновлено в 01:00
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Более 20 человек задержаны у больницы Навального
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
В Челябинске сторож детсада напал на пьяного с бензопилой
Инцидент произошёл сегодня днём, 28 июля. В один из детских садов в Челябинске пришёл пьяный мужчина.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек
Число погибших в результате атаки на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле возросло до 20, пострадали 50 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Нусрата Рахими.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ
Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:07
Здоровье
В Индии появился на свет ребенок-русалка
Обновлено вчера в 13:50
Наука
Показаны разрушительные последствия глобальной катастрофы
Обновлено 27 июля в 06:47
Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Обновлено вчера в 04:46
Энергетика
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Гаджеты
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено 27 июля в 13:54