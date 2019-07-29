Футбол
Хёнесс уйдёт из «Баварии» после 40 лет в клубеЧемпионат вчера в 22:24
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс, которому в январе будущего года исполнится 68 лет, принял решение покинуть свой пост и не будет выдвигать свою кандидатуру на следующие выборы, запланированные на ноябрь 2019 года, сообщает немецкое издание Bild.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:35, Вашингтон
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля
Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Общество
Меган Маркл стала приглашенным редактором Vogue
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала приглашенным редактором сентябрьского номера журнала Vogue.
Обновлено в 06:28
Экономика
Определен решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
Обновлено в 00:39
Общество
Отец Мамаева забрал у его супруги все деньги
Алана объяснила продажу авто тем, что отец её супруга забрал все деньги и сказал, что отдаст их Павлу, когда тот выйдет из колонии.
Обновлено 27 июля в 14:59
Авто
Появились первые снимки обновленной LADA Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Наука
Человечество исчерпало все возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год
Организация Global Footprint Network отслеживает влияние человечества на экологию очень наглядным способом: каждый год алгоритмы подсчитывают исчерпание ресурсов Земли и называют день, когда люди потребили больше еды, воды, леса и углеводородов, чем планета может компенсировать за год.
Обновлено в 06:40
Общество
Названы востребованные рабочие профессии в России
Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
Спецназовцы стоят недалеко друг от друга и стреляют в тело. Стрельба ведется боевыми патронами.
Обновлено в 12:19
Космос
Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд
Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
Обновлено в 07:13
Политика
Украина отказалась подавать воду в Крым
Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
Обновлено в 08:19
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Общество
В Петербург снова вернется лето
Главный синоптик города Александр Колесов рассказал о возвращении тепла в культурную столицу.
Обновлено в 11:34
Гаджеты
Ценник на смартфон Meizu 16Xs стартует с 23 тысяч рублей
Обновлено в 03:30
Кино
Девятый фильм Тарантино выходит на экраны
Как снимался фильм В качестве режиссера выступил Квентин Тарантино.
Обновлено в 09:17
Экономика
Внутренние авиаперевозки в России в июле выросли на 20%
По данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомственен Минтрансу РФ), объем регулярных внутренних авиаперевозок, минуя Москву, в 2019 году составит 18,9 млн человек против 16,99 млн пассажиров в прошлом году.
Обновлено в 11:05
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Политика
Помпео раскрыл, сколько раз Россия «вмешивалась» в выборы США
29 июля Майк Помпео во время выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне опять обвинил Россию в якобы попытках повлиять на американские выборы.
Обновлено в 11:45
Политика
В правительстве оценили влияние закона о значимых информресурсах на РФ
Законопроект об ограничении доли иностранного владения значимыми информресурсами разрушителен для российской цифровой экономики в существующем виде, сообщил журналистам представитель вице-премьера России Максима Акимова.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Чурикова рассказала о состоянии своего здоровья
18 июля Чурикова упала на сцене московского театра «Русская песня» во время спектакля «Старая дева».
Обновлено в 08:51