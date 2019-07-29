Футбол

Хёнесс покинет «Баварию» после 40 лет в клубеЕвро-футбол.ру 01:22

По данным Bild, новым главой мюнхенского гранда станет Герберт Хайнер - бывший гендиректор фирмы Adidas, являющийся также председателем наблюдательного совета клуба. Хёнесс провел на руководящих должностях в "Баварии" 40 лет.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:25, Вашингтон
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