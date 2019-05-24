Футбол

Хёнесс подтвердил интерес «Баварии» к СанеЕвро-футбол.ру вчера в 11:41

Президент "Баварии" Ули Хёнесс подтвердил интерес клуба к вингеру "Манчестер Сити" Лерою Сане.
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«Бавария» подтвердила переговоры с Сане

Sport24.ruвчера в 22:37

Руководство «Баварии» подтвердило желание подписать Зане

Матч ТВвчера в 21:33

Хенесс о переходе Сане в «Баварию»: «Мы работаем над этим»

Sports.ruвчера в 11:28

«Бавария» подтвердила интерес к полузащитнику «Манчестер Сити»

Soccer.ruвчера в 13:03

Президент «Баварии» подтвердил интерес клуба к Сане

Бомбардир.рувчера в 14:44

Хёнесс подтвердил интерес «Баварии» к Сане

Евро-футбол.рувчера в 11:41

Президент «Баварии» подтвердил интерес к Сане

Советский спортвчера в 17:53
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Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено вчера в 10:44
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Авиарейс из Кургана до Москвы задержан из-за технических неполадок

Самолет, выполняющий рейс Курган - Москва, задержан в аэропорту вылета из-за технических неполадок.
Обновлено в 01:42
Хоккей

Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:34
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Общество

Воскресший Скрипаль вышел на связь

Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

В Воронеже пациентку онкодиспансера раздавил аппарат лучевой терапии

Обновлено 22 мая в 16:57
Происшествия

В Пермском крае загорелся газопровод

Обновлено в 00:59
Происшествия

В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей

Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Политика

Матиос сравнил военных прокуроров Украины с евнухами

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подготовил отчёт о работе своего ведомства с помощью отрывка из последней серии «Игры престолов».
Обновлено в 00:42
Происшествия

Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске

Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Обновлено в 00:57
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Политика

Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

Обновлено вчера в 20:28
Энергетика

Мировые цены на нефть ускорили падение

Мировые цены на нефть вечером ускорили падение.
Обновлено вчера в 12:25
Здоровье

В Китае прооперировали девочку с 14 пальцами на руках

В Китае появилась на свет девочка с 14 пальцами на руках. Медики провели операцию и удалили лишнее. Эта аномалия называется полидактилией.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Боевики устраивают ночные обстрелы кварталов сирийского Алеппо

Сирийский Алеппо вновь оказался под обстрелами террористов.
Обновлено в 00:37
Экономика

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют

Сегодня, 24 мая, в России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют.
Обновлено в 01:44
Авто

Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Общество

Глава минздрава Хакасии получил выговор за плохую работу ведомства

Прокуратура Хакасии при проверке работы министерства здравоохранения республики нашла многочисленные нарушения, министр получил выговор, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Обновлено в 01:12
Хоккей

НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова

Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено вчера в 20:31
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено 22 мая в 14:14
Политика

Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета

Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи

Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро

Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Космос

В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX

Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.
Обновлено вчера в 21:09
Наука

Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья

Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено вчера в 17:43
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Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
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Немецкий футболист, футбольный менеджер. С ноября 2016 года - президент мюнхенского клуба «Бавария».
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