Футбол
Хёнесс подтвердил интерес «Баварии» к СанеЕвро-футбол.ру вчера в 11:41
Президент "Баварии" Ули Хёнесс подтвердил интерес клуба к вингеру "Манчестер Сити" Лерою Сане.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Политика
Германия захотела назначить послом в России бывшего разведчика
Германия планирует сменить посла в России.
Обновлено вчера в 23:51
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Банкир против полковника Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей
Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Общество
Соловьев ответил на вызов на дуэль от краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 06:51
Политика
Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
В образовательном учреждении Якутии отравились десять детей
По информации представителя управления Роспотребнадзора по республике, помимо десяти детей за медицинской помощью с симптомами отравления обратился один педагог школы-сада.
Обновлено вчера в 23:01
Хоккей
НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова
Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого
Обновлено вчера в 08:43
Политика
МИД Британии опроверг скорую отставку Мэй
Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что премьер-министр Тереза Мэй точно останется на своем посту во время визита президента США Дональда Трампа в начале июня, сообщает Huffington Post.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Пушков отреагировал на отказ Нуланд в российской визе
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе, которую она запросила для участия в проходившей 20−21 мая в Москве закрытой международной конференции.
Обновлено в 00:19
Политика
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня
Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся.
Обновлено вчера в 17:32
Кино
Украинские военные прокуроры признаны евнухами
Правда, есть проблема: в фильме в амплуа «военных прокуроров» выступает войско Безупречных – армия евнухов.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Минкомсвязь назвала угрозы, при которых возможна изоляция рунета
Минкомсвязь разработала проект постановления, в котором перечислила случаи, когда российский сегмент интернета (рунет) может перейти в режим централизованного управления.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова обнаружили наркотики
Обновлено вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка
Выпускник школы поселка Юрино в республике Марий Эл напал на депутата от «Единой России» Екатерину Вахитову, когда она выступала на последнем звонке.
Обновлено вчера в 22:53
Гаджеты
Microsoft удалила продукцию Huawei со своего сайта Azure Stack
Американская IT-компания Microsoft удалила со своего сайта Azure Stack упоминание о продукции китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.
Обновлено вчера в 18:53
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Путин вручил в Кремле государственные награды
Российский лидер Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия
Два человека погибли от взрыва бака с водородом в Южной Корее
Два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате взрыва бака с водородом в Южной Корее, сообщает агентство «Рёнхап».
Обновлено вчера в 22:56
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Финансы
Обвал на рынке нефти формирует худшую неделю за 6 месяцев
По мнению Тамаса Варги из PVM, рыночный оптимизм в отношении роста цен на нефть, который присутствовал на рынке некоторое время назад, теперь будет оправдан лишь тогда, когда инвесторы увидят, что запасы в США вновь сокращаются.
Обновлено вчера в 11:43
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Гаджеты
Apple для России зарегистрировала 11 новых моделей iPhone
Указано, что все зарегистрированные смартфоны работают под управлением iOS 12, поэтому возможно, что Apple скоро проведет обновление линейки iPhone.
Обновлено вчера в 12:43