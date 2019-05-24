Футбол

Хёнесс подтвердил интерес «Баварии» к СанеЕвро-футбол.ру 11:41

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Президент "Баварии" Ули Хёнесс подтвердил интерес клуба к вингеру "Манчестер Сити" Лерою Сане.
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«Бавария» подтвердила переговоры с Сане

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Руководство «Баварии» подтвердило желание подписать Зане

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Хенесс о переходе Сане в «Баварию»: «Мы работаем над этим»

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«Бавария» подтвердила интерес к полузащитнику «Манчестер Сити»

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Президент «Баварии» подтвердил интерес клуба к Сане

Бомбардир.ру14:44

Хёнесс подтвердил интерес «Баварии» к Сане

Евро-футбол.ру11:41

Президент «Баварии» подтвердил интерес к Сане

Советский спорт17:53
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Армия и оружие

Контактная группа РФ в Ливии опровергла слухи о ситуации в стране

Руководство РФ считает, что гражданский военный конфликт в Ливии может осложнить и без того тяжелую ситуацию в государстве и призывает стороны к мирному решению проблемы.
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Футбол

Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом

Обновлено в 16:22
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Футбол

«Партизан» выиграл Кубок Сербии, победив в финале «Црвену Звезду»

«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в финале Кубка Сербии (1:0) и стал победителем турнира.
Обновлено в 18:33
Наука

Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья

Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено в 17:43
Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено в 21:30
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Потап и Настя Каменских поженились Сами же молодожены в честь радостного события поделились в своих микроблогах в Instagram романтическими видео, на которых видно, как Настя и Потап собираются в загс.
Обновлено в 04:11
Гаджеты

Apple зарегистрировала новые модели iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Анна Седокова снялась топлес для поклонников

Певица в очередной раз порадовала поклонников пышными формами, снявшись топлес.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Шесть человек погибли в результате кораблекрушения на юго-западе Китая

Шесть человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате инцидента с лодкой на юго-западе Китая, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.
Обновлено в 21:44
Политика

Тимошенко сочла недопустимым референдум о переговорах с Россией

Референдума о переговорах Украины с Россией допускать нельзя, заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на телеканале «1+1».
Обновлено в 19:34
Политика

Коломойский консультирует новую партию для участия в выборах в Раду

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, вернувшийся в середине мая на родину, рассказал, что консультирует новый политический проект, цель которого — участие в выборах в украинский парламент.
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

Обновлено в 22:53
Здоровье

На юго-востоке Сахалина Россельхознадзор нашёл фекальную реку

Одна из положительных проб была отобрана на юго-восточной части Сахалина, где располагаются рыбоводные предприятия.
Обновлено 21 мая в 18:15
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Общество

На выходных в Красноярск придет лето

По данным синоптиков, уже в субботу ветренная и дождливая погода уступит летней жаре. Воздух прогреется до +20, +21 градуса.
Обновлено в 21:30
Происшествия

Движение поездов на серой ветке метро восстановлено

Ранее 23 мая вечером движение поездов было прервано из-за поломки одного состава в тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево".
Обновлено в 15:04
Общество

В Перми проверят гимназию из-за завышенных баллов для девочек

Согласно списку поступивших детей, лишь шесть мальчиков получили баллы выше, чем проходной балл для девочек.В беседе с 59.ru, директор гимназии Татьяна Дьякова пояснила, что в их учреждении «гендерный принцип обучения».
Обновлено вчера в 13:20
Общество

В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами

«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено в 14:10
Политика

Трамп ждет встречи с Си Цзиньпином на G20

Обновлено в 15:57
Космос

Американские СМИ назвали причины провала советской лунной программы

Факторы, из-за которых, как считают в США, была провалена советская лунная программа, были перечислены в статье, опубликованной в журнале Air & Space.
Обновлено в 22:55
Авто

Обновленный китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado показали на фото

Модель является самой премиальной и большой в линейке бренда, и позиционируется как прямой конкурент Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 22:49
Общество

Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства

Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Наука

Ученые рассказали о причинах возникновения рака желудка

Среди причин развития рака желудка специалисты назвали вредные привычки, в том числе курение и пристрастие к алкоголю.
Обновлено в 16:41
Происшествия

В Тольятти вороны нападают на людей

Взрослые особи нападают обычно в радиусе 20 метров. Охраняя потомство, вороны могут причинить серьезные увечья людям, – говорит Дербенев.
Обновлено в 07:59
Авто

Skoda представила обновленный Superb

Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
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Космос

Ученый объяснил запрет на газировку и алкоголь в космосе

По словам эксперта, запрет на алкогольные напитки объясняется его воздействием на человека, тогда как газировку пить в невесомости просто невозможно.
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Происшествия

Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее

Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.
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Канада победила Швейцарию в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:58
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Немецкий футболист, футбольный менеджер. С ноября 2016 года - президент мюнхенского клуба «Бавария».
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