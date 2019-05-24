Футбол
Хёнесс подтвердил интерес «Баварии» к СанеЕвро-футбол.ру 11:41
Президент "Баварии" Ули Хёнесс подтвердил интерес клуба к вингеру "Манчестер Сити" Лерою Сане.
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Армия и оружие
Контактная группа РФ в Ливии опровергла слухи о ситуации в стране
Руководство РФ считает, что гражданский военный конфликт в Ливии может осложнить и без того тяжелую ситуацию в государстве и призывает стороны к мирному решению проблемы.
Обновлено в 10:47
Футбол
Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом
Обновлено в 16:22
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Футбол
«Партизан» выиграл Кубок Сербии, победив в финале «Црвену Звезду»
«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в финале Кубка Сербии (1:0) и стал победителем турнира.
Обновлено в 18:33
Наука
Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья
Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено в 17:43
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено в 21:30
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Потап и Настя Каменских поженились Сами же молодожены в честь радостного события поделились в своих микроблогах в Instagram романтическими видео, на которых видно, как Настя и Потап собираются в загс.
Обновлено в 04:11
Гаджеты
Apple зарегистрировала новые модели iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Анна Седокова снялась топлес для поклонников
Певица в очередной раз порадовала поклонников пышными формами, снявшись топлес.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Шесть человек погибли в результате кораблекрушения на юго-западе Китая
Шесть человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате инцидента с лодкой на юго-западе Китая, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.
Обновлено в 21:44
Политика
Тимошенко сочла недопустимым референдум о переговорах с Россией
Референдума о переговорах Украины с Россией допускать нельзя, заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на телеканале «1+1».
Обновлено в 19:34
Политика
Коломойский консультирует новую партию для участия в выборах в Раду
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, вернувшийся в середине мая на родину, рассказал, что консультирует новый политический проект, цель которого — участие в выборах в украинский парламент.
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Здоровье
На юго-востоке Сахалина Россельхознадзор нашёл фекальную реку
Одна из положительных проб была отобрана на юго-восточной части Сахалина, где располагаются рыбоводные предприятия.
Обновлено 21 мая в 18:15
Происшествия
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Общество
На выходных в Красноярск придет лето
По данным синоптиков, уже в субботу ветренная и дождливая погода уступит летней жаре. Воздух прогреется до +20, +21 градуса.
Обновлено в 21:30
Происшествия
Движение поездов на серой ветке метро восстановлено
Ранее 23 мая вечером движение поездов было прервано из-за поломки одного состава в тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево".
Обновлено в 15:04
Общество
В Перми проверят гимназию из-за завышенных баллов для девочек
Согласно списку поступивших детей, лишь шесть мальчиков получили баллы выше, чем проходной балл для девочек.В беседе с 59.ru, директор гимназии Татьяна Дьякова пояснила, что в их учреждении «гендерный принцип обучения».
Обновлено вчера в 13:20
Общество
В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами
«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено в 14:10
Политика
Трамп ждет встречи с Си Цзиньпином на G20
Обновлено в 15:57
Космос
Американские СМИ назвали причины провала советской лунной программы
Факторы, из-за которых, как считают в США, была провалена советская лунная программа, были перечислены в статье, опубликованной в журнале Air & Space.
Обновлено в 22:55
Авто
Обновленный китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado показали на фото
Модель является самой премиальной и большой в линейке бренда, и позиционируется как прямой конкурент Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 22:49
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Наука
Ученые рассказали о причинах возникновения рака желудка
Среди причин развития рака желудка специалисты назвали вредные привычки, в том числе курение и пристрастие к алкоголю.
Обновлено в 16:41
Происшествия
В Тольятти вороны нападают на людей
Взрослые особи нападают обычно в радиусе 20 метров. Охраняя потомство, вороны могут причинить серьезные увечья людям, – говорит Дербенев.
Обновлено в 07:59
Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено в 09:38
Космос
Ученый объяснил запрет на газировку и алкоголь в космосе
По словам эксперта, запрет на алкогольные напитки объясняется его воздействием на человека, тогда как газировку пить в невесомости просто невозможно.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее
Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.
Обновлено в 07:30