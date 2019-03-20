Футбол

Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в историиЧемпионат 10:45

Президент «Баварии» Ули Хёнесс заявил, что руководство мюнхенского клуба потратит крупную сумму на перестройку команды летом. По словам Хёнесса, «Бавария» потратит на усиление больше средств, чем когда-либо.
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Ули Хенесс: «Бавария будет тратить, как никогда раньше»

Спорт-Экспрессвчера в 16:15

Ули Хенесс: «Мы перестраиваем команду, это крупнейшая инвестиционная программа в истории „Баварии“»

Матч ТВ11:38

Ули Хенесс: «Баварию» ждут самые большие вложения в новых игроков за всю историю

Советский спорт07:29

Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в истории

Чемпионат10:45

Ули Хенесс: «„Баварию“ ждут самые большие вложения в трансферы за всю историю»

Sports.ru06:46

«Бавария» пообещала провести самую дорогостоящую трансферную кампанию в своей истории

Sport24.ru12:29

«Бавария» Мюнхен готова потратить огромные средства в летнее трансферное окно

Евро-футбол.ру11:57
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Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Обновлено в 13:11
Музыка

Барецкий обвинил в роспуске «Ленинграда» жену Шнурова

Обновлено в 10:11
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной, уголовной, гомофобной» России

Российский актер Алексей Панин открыто заявил о том, что ненавидит Россию.
Обновлено в 13:20
Происшествия

В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Космос

Рассмотреть Солнце предлагают хабаровчанам астрономы

Хабаровчан приглашают на тротуарные встречи и днем, чтобы, например, рассмотреть Солнце.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Начался приём заявок на конкурс «Доброволец России — 2019»

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров (АВЦ), член Общественной палаты РФ Артём Метелев на пресс-конференции сообщил о начале приёма заявок на конкурс "Доброволец России — 2019".
Обновлено в 11:58
Происшествия

Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы

Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
Футбол

Черчесов: есть идеи, которые мы хотим воплотить в матче с бельгийцами

Тренерский штаб сборной России понимает в какой футбол должна сыграть команда против команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.
Обновлено в 09:17
Политика

Россия отказалась от транзита газа через Украину

"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено в 10:07
Происшествия

«Аэрофлот» накажет пассажира за нечестный возврат билетов

Против пассажира «Аэрофлота», пытавшегося возместить стоимость билетов по поддельному документу, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В мусорном баке у дома на Седова обнаружили ртуть

Обновлено в 12:19
Происшествия

Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек

Обновлено в 09:58
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Футбол

На стадионе «Динамо» поменяют газон

На московском стадионе "Динамо" имени Льва Яшина полностью поменяют газон. Об этом сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
Обновлено в 11:11
Общество

Венедиктова переизбрали на пост главного редактора «Эха Москвы»

Совет директоров «Эха Москвы» утвердил Алексея Венедиктова в должности главного редактора радиостанции на следующие пять лет.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге

Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Политика

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Украинские летчики провели полеты боевой авиации над Азовским морем

Обновлено в 09:56
Политика

Алексея Текслера представили челябинским чиновникам

Алексея Текслера представили челябинским чиновникам Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов представил в правительстве Челябинской области назначенного накануне врио губернатора Алексея Текслера.
Обновлено в 11:28
Политика

Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено в 13:28
Футбол

РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых игроков из-за долгов перед Тихоновым

Самарские «Крылья Советов» не смогут регистрировать новых игроков, пока не выплатят долг бывшему главному тренеру команды Андрею Тихонову.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Экономика

Disney закрыл сделку по покупке 21st Century Fox за $71 млрд

Walt Disney Company закрыла сделку по приобретению части активов холдинга 21st Century Fox (Fox), сумма сделки — около $71 млрд, говорится на сайте Disney.
Обновлено в 12:34
Политика

Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено вчера в 16:23
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт весна без дождей

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» рассказал, когда в Москву придёт весна без дождей.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие

В США провели испытания одноразового грузового беспилотника

В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Спорт

Медведева рассказала о своей роли в истории

Обновлено в 08:33
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России.
Обновлено в 11:29
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Ули Хёнесс
Немецкий футболист
Немецкий футболист, футбольный менеджер. С ноября 2016 года - президент мюнхенского клуба «Бавария».
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