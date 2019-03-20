Футбол
Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в историиЧемпионат 10:45
Президент «Баварии» Ули Хёнесс заявил, что руководство мюнхенского клуба потратит крупную сумму на перестройку команды летом. По словам Хёнесса, «Бавария» потратит на усиление больше средств, чем когда-либо.
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Ули Хенесс: «Баварию» ждут самые большие вложения в новых игроков за всю историю
Советский спорт07:29
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