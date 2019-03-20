Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в историиЧемпионат 10:45

Президент «Баварии» Ули Хёнесс заявил, что руководство мюнхенского клуба потратит крупную сумму на перестройку команды летом. По словам Хёнесса, «Бавария» потратит на усиление больше средств, чем когда-либо.

Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в истории

Шоу-бизнес Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.

Интернет Google разрешит Android-юзерам из ЕС выбирать поисковик и браузер Google начнёт спрашивать у европейских пользователей Android, какой браузер и поисковую систему они предпочитают использовать на устройствах.

Авто Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.

Происшествия Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам В 2009 году Барсукова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016 году — к 23 годам по обвинению в покушении на убийство и двух рейдерских захватах.

Космос Российская станция на Венере сможет проработать всего 3 часа Соруководитель двухсторонней научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» с российской стороны Людмила Засова заявила, что посадочный аппарат «Венеры-Д» проработает на поверхности Венеры всего 2-3 часа, после чего перестанет исправно функционировать.

Политика Правовую систему Евросоюза предложили реформировать Основной кандидат от Европейской народной партии (ЕНП) на пост председателя ЕС Манфред Вебер предлагает создать независимый экспертный совет из опытных юристов для мониторинга соблюдения странами-членами ЕС уставных принципов, сообщает газета Frankfurter Allgemeine.

Политика Эксперты оценили смену губернаторов в российских регионах Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что последние назначения врио руководителей регионов говорят о тенденции на омоложение губернаторского корпуса.

Политика ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.

Политика Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.

Политика Мэй попросит об отсрочке Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит об отсрочке Brexit не более чем на три месяца, пишет Dayli Mail.

Наука Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.

Политика Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России "Ссылка на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года представляется нам проблематичной", - заявил Щерский.

Политика Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.

Происшествия Во Франции пилота истребителя катапультировало при взлете Член экипажа истребителя Rafale получил серьезные ранения после того, как его катапультировало при взлете на военной базе во Франции, сообщает газета Parisien.

Экономика Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазина Сбербанк в июле запустит новую услугу – снятие наличных в кассах магазина при оплате покупки банковской картой Mastercard или Visa.

Финансы Доходы бюджета от роста НДС составят 800 млрд рублей Бюджет получит 800 млрд рублей за счет повышения ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, говорится в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».

Экономика Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.

Финансы Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа Рубль усилил рост после "мягких" решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Росстат связал бедность с одиночеством Специалисты Росстата провели исследование, в котором доказали связь между бедностью и одиночеством.