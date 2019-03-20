Футбол
Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в историиЧемпионат 10:45
Президент «Баварии» Ули Хёнесс заявил, что руководство мюнхенского клуба потратит крупную сумму на перестройку команды летом. По словам Хёнесса, «Бавария» потратит на усиление больше средств, чем когда-либо.
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Ули Хенесс: «Баварию» ждут самые большие вложения в новых игроков за всю историю
Советский спорт07:29
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Влюбленных задержали за массовое убийство на Урале
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Трамп встретится с Овечкиным в Белом доме
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Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
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МИД России сделал представление послу Чехии
Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
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Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы
Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.
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Чемпион UFC провалил допинг-тест и отказался от титула
Американский боец смешанного стиля (ММА) Ти Джей Диллашоу сообщил, что провалил допинг-тест после поединка против соотечественника Генри Сехудо на турнире UFC Fight Night 143.
Обновлено в 15:02
Спорт
Логинову посоветовали разоблачить «мерзавцев» из СБР
Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) и четырёхкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов дал совет биатлонисту Александру Логинову.
Обновлено в 12:41
Политика
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Сенат Италии отказал прокуратуре в праве возбуждения уголовного дела в отношении вице-премьера, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:20
Авто
BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре
Компания BMW представит новую модель 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года, сообщает немецкий автопроизводитель.
Обновлено в 07:32
Происшествия
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
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Общество
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.
Обновлено в 09:57
Футбол
Игра «Динамо» — «Локомотив» состоится на «Арене Химки»
Встреча 21-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет на «Арене Химки».
Обновлено в 08:20
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы: что дальше
Пятилетнюю девочку, которую в начале марта обнаружили в захламленной московской квартире, выписали из детской больницы.
Обновлено в 14:39
Хоккей
«Салават Юлаев» стал фаворитом матча с «Автомобилистом»
Счет пока равный — 1:1. Букмекеры считают, что сегодня фаворитом является «Салават Юлаев» — ставки на победу уфимского клуба принимаются с коэффициентом 2,42.
Обновлено 18 марта в 03:27
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Казахстанцы выступили против переименования Астаны
Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.
Обновлено в 12:43
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Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой
Дочь бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина будет проживать с бабушкой и дедушкой по линии умершей экс-жены футболиста Юлии Началовой, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды
Крупная авария на магистральном трубопроводе оставила без воды крупнейший спальный микрорайон Воронежа.
Обновлено в 08:01
Экономика
Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом
С 1 февраля правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам.
Обновлено в 08:13
Футбол
Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Общество
Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам
Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей
Ховард продлил контракт с «Детройтом»
Голкипер Джимми Ховард продлил контракт с "Детройтом" на один год с зарплатой 5,1 миллиона долларов, сообщает официальный сайт "Ред Уингз".
Обновлено в 14:37