Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в историиЧемпионат 10:45

Президент «Баварии» Ули Хёнесс заявил, что руководство мюнхенского клуба потратит крупную сумму на перестройку команды летом. По словам Хёнесса, «Бавария» потратит на усиление больше средств, чем когда-либо.

Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в истории

Экономика Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Наука Названа смертельная опасность горячего чая и кофе Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.

Политика МИД: Россия ответит на санкции Австралии В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника «Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Происшествия В Петербурге арестовали продавцов БАДов Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки.

Происшествия В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.

Шоу-бизнес Собчак раскрыла размер своего заработка Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Екатерина Андреева отметила ценность живого общения друзей Сама телеведущая предпочитает живое общение и ценит каждую минуту, проведенную с близкими друзьями.

Политика МИД России сделал представление послу Чехии Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.

Шоу-бизнес Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.

Единоборства Чемпион UFC провалил допинг-тест и отказался от титула Американский боец смешанного стиля (ММА) Ти Джей Диллашоу сообщил, что провалил допинг-тест после поединка против соотечественника Генри Сехудо на турнире UFC Fight Night 143.

Спорт Логинову посоветовали разоблачить «мерзавцев» из СБР Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) и четырёхкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов дал совет биатлонисту Александру Логинову.

Политика Сенат Италии запретил прокуратуре судить Маттео Сальвини Сенат Италии отказал прокуратуре в праве возбуждения уголовного дела в отношении вице-премьера, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA в среду, 20 марта.

Авто BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре Компания BMW представит новую модель 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года, сообщает немецкий автопроизводитель.

Происшествия Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Общество Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.

Происшествия Девочку-маугли выписали из больницы: что дальше Пятилетнюю девочку, которую в начале марта обнаружили в захламленной московской квартире, выписали из детской больницы.

Хоккей «Салават Юлаев» стал фаворитом матча с «Автомобилистом» Счет пока равный — 1:1. Букмекеры считают, что сегодня фаворитом является «Салават Юлаев» — ставки на победу уфимского клуба принимаются с коэффициентом 2,42.

Политика Казахстанцы выступили против переименования Астаны Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.

Шоу-бизнес Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой Дочь бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина будет проживать с бабушкой и дедушкой по линии умершей экс-жены футболиста Юлии Началовой, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".

Происшествия В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды Крупная авария на магистральном трубопроводе оставила без воды крупнейший спальный микрорайон Воронежа.

Экономика Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом С 1 февраля правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам.

Футбол Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.

Общество Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.