Футбол
Хвича Кварацхелия: «Очень рад, что дебютировал за „Локомотив“»Спорт-Экспресс вчера в 18:55
|21′
Джефферсон Фарфан
Евгений Гапон
|28′
|29′
Антон Миранчук
Камиль Закиров
|69′
Shakhban Gaydarov
Иван Иванченко
|72′
Камиль Закиров
Павел Долгов
|76′
|79′
Федор Смолов
|82′
Антон Миранчук
Брайан Идову
Гаэль Ондуа
Никита Андреев
|84′
|85′
Джефферсон Фарфан
Khvicha Kvaratskhelia
|88′
Алексей Миранчук
Роман Тугарев
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
13
Гиголаев
3
Удалый
28
Калошин
21
Белоруков
30
Гапон
19
Долгов
23
Андреев
74
Иванченко
9
Понсе
10
Кацаев
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
14
Чорлука
5
Хёведес
21
Kvaratskhelia
67
Тугарев
7
Крыховяк
6
Баринов
3
Идову
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Полузащитник "Локомотива" Хвича Кварацхелия после матча 19-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0) отметил, что ему было приятно появиться на поле. Грузинский легионер дебютировал в составе "Локо", выйдя на замену на 86-й минуте вместо Джефферсона Фарфана.
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