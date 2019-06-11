Экономика
Хуснуллин рассказал о проблеме при переходе на эскроу-счета в МосквеРИА Новости 04:27
До 1 июля этого года кредитные комитеты в банках должен пройти большой объем жилых проектов, что является значительной проблемой, учитывая ограниченные сроки, рассказал заммэра Мосуквы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин на всероссийском совещании по долевому строительству.
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Зеленский предложил Раде утвердить нового главу МИД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначить вместо него Вадима Пристайко.
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Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
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Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
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На Казанском направлении МЖД произошел сбой из-за аварии
В столичном регионе произошел сбой в движении электричек Казанского направления.
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Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей
Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
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Как заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" представитель ведомства Юлия Мелано, это предложение настолько не проработано, что кажется странным выдвижение идеи широкой общественности.
Обновлено в 08:59
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На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
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Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
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Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
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Армия и оружие
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