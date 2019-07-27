Футбол

Хусаинов: судья правильно засчитал гол «Тамбова» в ворота «Спартака»ТАСС вчера в 10:53

Футболисты "Тамбова" открыли счет на 29-й минуте: после подачи с фланга защитник Седрик Гогуа поразил ворота "Спартака". Ассистент главного судьи зафиксировал положение "вне игры" и отменил гол, но Вилков после дополнительной консультации с боковым арбитром принял решение засчитать этот мяч.
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