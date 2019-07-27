Футбол

Хусаинов: судья правильно засчитал гол «Тамбова» в ворота «Спартака»ТАСС 10:53

Футболисты "Тамбова" открыли счет на 29-й минуте: после подачи с фланга защитник Седрик Гогуа поразил ворота "Спартака". Ассистент главного судьи зафиксировал положение "вне игры" и отменил гол, но Вилков после дополнительной консультации с боковым арбитром принял решение засчитать этот мяч.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пресс-служба «Спартака»: «Спорный эпизод был трактован против красно-белых»

Sport24.ru13:17

Хусаинов: «Гол „Тамбова“ засчитан верно, пенальти за попадание мяча в руку защитника хозяев не было»

Евро-футбол.ру12:35

Как «Тамбов» отправил в нокаут «Спартак» - 2:0: все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru11:43

ФК «Тамбов» открыл счёт в матче со «Спартаком» в Саранске

Тамбовская жизнь10:27

«Тамбов» и «Спартак» играют в третьем туре. Гол Гогуа в ворота Максименко

Чемпионат10:55

Хусаинов: судья правильно засчитал гол «Тамбова» в ворота «Спартака»

ТАСС10:53

«Спартак» - о голе Гогуа: «Спорный эпизод был трактован против красно-белых»

Спорт-Экспресс12:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:31, Вашингтон
Происшествия

На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии

Обновлено в 14:02
Общество

Вода в реке Белая поднялась выше критической отметки

Уровень воды в реке Белая, в пострадавшей от паводка Иркутской области, поднялся выше критической отметки в 420 см, сообщает МЧС по региону.
Обновлено в 02:39
Кино

НТВ требует удалить трейлер сериала «Чернобыль»

Обновлено в 05:11
Политика

В «Слуге народа» назвали кандидата на пост главы Минздрава Украины

В штабе победившей на выборах в Верховную раду партии "Слуга народа" назвали кандидатуру на пост главы Минздрава.
Обновлено в 12:37
Игры

Классический Doom вышел на смартфоны и игровые приставки

Трилогия легендарных шутеров DOOM, DOOM II и DOOM 3 стала доступна на приставка Nintendo Switch, Xbox One и PlayStation 4. А DOOM и DOOM II также вышли на смартфоны, работающие под управлением операционных систем iOS и Android.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев

Обновлено в 17:14
Происшествия

В КНДР отпустили задержанное российское судно

Посольство России в КНДР сообщило на своей странице в Facebook, что российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», задержанное северокорейскими пограничниками 17 июля, отпущено.
Обновлено в 21:08
Происшествия

Количество задержанных на акции против недопуска кандидатов в Мосгордуму превысило 1300 человек

Ряд задержанных остаются в отделениях полиции, в том числе писатель и публицист Виктор Шендерович и незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов.
Обновлено в 19:07
Здоровье

В Танзании более 6,5 тысячи человек заразились лихорадкой денге

В общей сложности 6677 человек заразились лихорадкой денге в Танзании, 13 человек погибли, сообщает местная газета Mwananchi со ссылкой на данные властей.
Обновлено в 10:13
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Авто

Компания McLaren выпустила коллекционную линейку из 6 автомобилей

Официальный дилер McLaren из Колорадо заказал у отделения MSO шесть эксклюзивных моделей 600LT Spider, которые вошли в набор Pikes Peak Collection, названный в честь одноименного скоростного подъема на вершину Пайс Пик.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Тамбов» на своем поле переиграл московский «Спартак» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:54
Общество

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод

Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Политика

Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»

Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
Обновлено в 19:36
Политика

Amnesty потребовала освободить задержанных на митинге в Москве

Обновлено в 15:39
Политика

В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси

Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.
Обновлено в 19:11
Политика

Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Обновлено в 12:06
Культура

Прямую трансляцию с военно-морского парада покажут на ТВ

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге обещает стать одним из самых красочных мероприятий этого года.
Обновлено в 00:26
Политика

В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний

Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено в 20:17
Политика

Путин признался, зачем погружается под воду и поднимается в небо

Путин пояснил, что тысячи россиян работают и в воздухе, и под водой, и под землей.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину

На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма

Американские самолеты в очередной раз замечены у берегов Крыма. Два воздушных судна ВМС США провели разведку 27 июля.
Обновлено в 18:29
Недвижимость

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

Старшие сыновья Яны Рудковской стали студентами МГИМО

Несколько часов назад продюсер поделилась радостной новостью о том, что её старшие сыновья стали студентами МГИМО.Рудковская воспитывает троих детей от двух браков: сыновей от союза с Батуриным, Андрея и Николая, один из которых является приемным, и сына Сашу от нынешнего мужа Евгения Плющенко.
Обновлено в 03:44
Общество

В храме объяснили помощь митингующим на Тверской

Обновлено в 16:30
Музыка

Гитару с автографами The Doors продали на аукционе в России

Гитару с автографами членов американской рок-группы The Doors продали 27 июля на аукционе «Литфонда» в Москве.
Обновлено в 19:06
Происшествия

В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах

В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.
Обновлено в 19:41
Происшествия

Экс-главу правительства Астраханской области арестовали

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Экономика

Ставка на освоение месторождений в Мурманской области будет снижена

Власти РФ поддержали инициативу Мурманской области снизить коэффициент ставки недропользования для разработчиков новых месторождений в регионе.
Обновлено вчера в 11:40
ещё по теме
Главное