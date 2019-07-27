Футбол
Хусаинов: судья правильно засчитал гол «Тамбова» в ворота «Спартака»ТАСС 10:53
Футболисты "Тамбова" открыли счет на 29-й минуте: после подачи с фланга защитник Седрик Гогуа поразил ворота "Спартака". Ассистент главного судьи зафиксировал положение "вне игры" и отменил гол, но Вилков после дополнительной консультации с боковым арбитром принял решение засчитать этот мяч.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:42, Вашингтон
Футбол
«Динамо» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии»
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Путин примет морской парад в День ВМФ в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 28 июля, примет участие в морском параде, который пройдет в Петербурге и Кронштадте в честь празднования Дня ВМФ.
Обновлено в 12:55
Происшествия
На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши
В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
Обновлено в 17:02
Общество
В Приамурье проводится массовая эвакуация населения
Из районов Приамурья, более всего подверженных воздействию паводка, идёт массовая эвакуация населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Обновлено в 15:39
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
Футбольный клуб "Сочи" на выезде проиграл "Краснодару" со счетом 0:3 в матче третьего тура чемпионата России, это поражение стало третьим подряд для сочинского клуба.
Обновлено в 13:57
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
"В крестном ходе Украинской православной церкви в честь Дня крещения Руси приняли участие около 300 тысяч верующих", - приводит его слова Центр информации УПЦ МП в фейсбуке.
Обновлено в 15:02
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего фотографию с пляжа в Одессе в компании руководителя офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 11:10
Политика
Макрон объяснил протесты «желтых жилетов» несправедливостью во Франции
Социальная несправедливость и сложное финансово-экономическое положение части населения являются теми неурегулированными проблемами Франции, которые приводят к протестам «желтых жилетов», заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Обновлено в 16:06
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Кино
Марк Уолберг сыграет в драме о героической собаке
Марк Уолберг возглавит драму «Король Артур» (Arthur the King), которая расскажет реальную историю о собаке по кличке Артур, сумевшей преодолеть немыслимые препятствия, чтобы найти свой дом.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Акция «за честные выборы» в Москве. Главное
Что произошло В субботу, 27 июля, в Москве прошла несанкционированная властями акция оппозиции, требовавшей допустить на выборы в Мосгордуму кандидатов, снятых из-за претензий к подписям и другим собранным документам.
Обновлено в 16:14
Общество
В Армении умер живописец Грайр Григорян
В Армении в возрасте 79 лет умер живописец, член Союза художников СССР Грайр Григорян.
Обновлено в 16:54
Здоровье
Названы лекарства, которые категорически нельзя принимать с алкоголем
Категорически запрещено принимать вместе со спиртосодержащими напитками антибиотики групп фторхинолонов и аминогликозидов.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик вторгся в зону контроля Венесуэлы
«Американские самолеты-разведчики снова неправомерно вошли в зону ответственности нашей страны, нарушив правила авиационной безопасности и международные соглашения», – говорится в сообщении стратегического оперативного командования ВС Венесуэлы.
Обновлено в 16:59
Игры
Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов
Обновлено в 06:48
Происшествия
Главреда «Дождя» допросили в СКР в качестве свидетеля
Допрос главного редактора телеканала «Дождь» Александры Перепеловой, вызванной ранее в Следственный комитет России (СКР) в качестве свидетеля, завершен.
Обновлено в 16:33
Происшествия
В Ереване лифт сорвался в шахту
Обновлено в 16:18
Культура
«Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку», «Гену» и «Попугая Кешу» в 3D
"Союзмультфильм" планирует "освежить" свои наиболее прославленные анимационные бренды, создав 3D-версии мультфильмов из "золотой коллекции" студии.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.
Обновлено в 17:14
Энергетика
Азербайджан постепенно увеличивает добычу газа
Согласно информации, в первой половине 2019 года в Азербайджане добыто 17,3 млрд. кубометров газа, в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял около 15,4 млрд. кубометров.
Обновлено в 09:55
Политика
Оппозиция изначально не планировала мирного протеста, уверен Соловьев
Владимир Соловьев, российский журналист, в своем Telegram-канале написал, что подобные действия ни в одной стране не могут остаться без последствий.
Обновлено в 10:22
Автоспорт
Феттель стартует последним на Гран-при Германии
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель будет вынужден стартовать последним на Гран-при Германии.
Обновлено в 10:11
Космос
NASA рассказало о поломке HD-камер на МКС
Видеокамеры высокого разрешения на МКС дали сбой. Они не передают данные на Землю. Причину поломки пытаются выяснить дистанционно.
Обновлено 25 июля в 00:08
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Иокогама Маринос»
«Манчестер Сити» нанес поражение «Иокогама Маринос» в товарищеском матче.
Обновлено в 08:35