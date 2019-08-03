В московском дерби четвертого тура между «Спартаком» и «Динамо» команды не сумели забить ни одного гола. Главным событием встречи стало удаление форварда «красно-белых» Эсекиэль Понсе. На 34-й минуте аргентинец пытался в прыжке дотянуться до мяча в штрафной площади динамовцев.

«Динамо» не сумело обыграть «Спартак», несмотря на удаление Понсе

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