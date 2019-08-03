Футбол

«Динамо» не сумело обыграть «Спартак», несмотря на удаление ПонсеMetaratings 13:51

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
В московском дерби четвертого тура между «Спартаком» и «Динамо» команды не сумели забить ни одного гола. Главным событием встречи стало удаление форварда «красно-белых» Эсекиэль Понсе. На 34-й минуте аргентинец пытался в прыжке дотянуться до мяча в штрафной площади динамовцев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Арбитр Федотов — об удалении Понсе: «Другого варианта, кроме красной карточки, здесь быть не могло»

Sport24.ru13:02

Экс-арбитр ФИФА сообщил, сколько матчей может пропустить Понсе за удар ногой Шунина в живот

Матч ТВ13:12

Эксперт: cудья справедливо удалил футболиста «Спартака» Понсе в матче с «Динамо»

ТАСС12:53

Сергей Хусаинов – об удалении Понсе: Это не футбол, это антифутбол

Советский спорт13:10

Хусаинов об удалении Понсе: «Это антифутбол, так играть нельзя»

Sports.ru13:54

«Спартак» — «Динамо», 3 августа, грубейший фол Понсе на Шунине

Чемпионат13:21

«Спартак» – «Динамо»: Понсе грозит дисквалификация на срок до четырех матчей

Спорт-Экспресс13:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Происшествия

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек

Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Футбол

Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом у «Газпром Арены»

Как сообщалось ранее, матч четвертого тура чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Краснодар» закончился с равным счетом 1:1.
Обновлено в 18:11
Футбол

Гендиректор ФК «Спартак» сообщил, что Гус Тил познакомился с командой и тренером

Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн сообщил, что полузащитник и капитан голландского АЗ Гус Тил познакомился с московской командой и ее главным тренером Олегом Кононовым.
Обновлено в 15:48
Здоровье

Мифы в пользу дилеров. Лечит ли что-либо «медицинская марихуана»?

Отношение к марихуане — самому распространенному наркотику — в мире стремительно меняется.
Обновлено в 17:06
Происшествия

МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве

На акции оппозиции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает ГУ МВД Москвы. Численность участников полиция оценила в 1,5 тыс. человек.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе

Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 18:36
Политика

Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN

Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Футбол

Малком о своём дебюте за «Зенит»: думаю, я сыграл неплохо

Бразильский форвард Малком прокомментировал свой дебют за санкт-петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 17:53
Музыка

В Севастополе 3 августа пройдет музыкальный фестиваль ZBFest

Обновлено вчера в 07:14
Происшествия

Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы

Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Боярский уверен, что без психов не было бы искусства

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что без иронии к подобным заявлениям относиться нельзя.
Обновлено в 13:50
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Футбол

Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе

Вратарь получил повреждение в матче четвертого тура российской премьер-лиги против Спартака (0:0) после контакта с Эсекьелем Понсе.
Обновлено в 17:47
Общество

Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

ВСУ из минометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР

Украинские силовики из минометов обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие

Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Девять самодельных бомб обнаружено в селе Дагестана

Обновлено в 16:49
Происшествия

В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человек

Обновлено в 14:04
Общество

Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Происшествия

По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого

Обновлено в 14:35
Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Обновлено в 15:49
Армия и оружие

США заявили об обнаружении российских самолётов у у воздушных границ Аляски

Официальный представитель NORAD капитан Кэмерон Хиллиер, заявил сайту Military.com, что российские самолеты были идентифицированы с помощью радаров системы раннего предупреждения.
Обновлено в 11:19
Политика

На Украине рассказали о пропуске россиян через границу

Дейнеко считает, что подобные моменты должны учитываться пограничниками при принятии решения о допуске россиян на территорию Украины.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

В Амурской области подтоплены 32 населенных пункта

В Амурской области подтоплены 32 населенных пункта, днем ранее их было 30.
Обновлено 31 июля в 22:40
Гаджеты

Названы способы продления срока службы аккумуляторных батарей

Обычно устройства работают на аккумуляторных батареях, срок которых можно продлить несколькими простыми способами.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Калифорнии погибли три человека при обрушении скалы на пляж

Американские СМИ сообщают, что три человека погибли и двое пострадали при обрушении скалы на популярный пляж на юге Калифорнии.
Обновлено в 04:30
Футбол

«Челси» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией»

Мёнхенгладбахская "Боруссия" и "Челси" провели товарищеский матч на стадионе немецкой команды.
Обновлено в 13:23
Игры

Анонсирована карточная игра по Total War. Пока только для Китая

Обновлено в 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Владимирович Шунин
Российский футболист
Российский футболист, вратарь и капитан московского «Динамо».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эсекьель Понсе
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное