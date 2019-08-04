Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Политика Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.

Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.

Кино Принц Чарльз примет участие в съемках нового фильма о Джеймсе Бонде Принц Чарльз получил официальное приглашение сыграть роль в 25-м фильме о Джеймсе Бонде.

Происшествия Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху» Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России.

Политика Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.

Кино Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.

Футбол Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами Telegram-канал Life Shot опубликовал видео драки фанатов «Зенита» с сотрудниками ОМОНа в перерыве матча чемпионата России против «Краснодара».

Происшествия Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Общество Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.

Политика Кличко покинул Украину вслед за Порошенко Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.

Здоровье Как избавиться от отечности ног, рассказали эксперты Эксперты дали пять советов по избавлению от этой проблемы.

Футбол Симеоне считает, что у «Реала» нет своего стиля Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что у "Реала" нет собственного стиля игры, а у его команды и у "Барселоны" - есть.

Футбол Нападающий «Арсенала» перешел в «Партизан» Японский нападающий Асано Такума, права на которого принадлежали «Арсеналу», стал игроком «Партизана». Детали контракта не разглашаются.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Наука Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.

Кино «Союзмультфильм» взял на работу автора Чебурашки из «Игры престолов» Ранее художник Уляшов опубликовал у себя в в социальных сетях интересную подборку иллюстраций, где он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из "Игры престолов".

Политика Супруга Башара Асада сообщила, что поборола рак Супруга сирийского лидера Башара Асада Асма сообщила, что в результате лечения ей удалось победить рак.

Происшествия Десятки несовершеннолетних задержаны на несогласованной акции в Москве Десятки несовершеннолетних были задержаны на несогласованной акции в центре Москвы.

Армия и оружие В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.

Происшествия Семь машин столкнулись на трассе в Новгородской области По данным ведомства, пять легковых и два грузовых автомобиля столкнулись на 563-м км трассы М-10 «Россия», недалеко от населенного пункта Трегубово.

Авто Karma GT дебютирует на автомобильной неделе в Монтерее Посетители автомобильной недели в Монтерее смогут увидеть новый электрокар своими глазами.

Общество Москва стала лидером по психотическим расстройствам Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях.