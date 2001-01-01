Футбол
Хусаинов: арбитр Мешков должен был удалить футболиста «Сочи» Калугина в игре с ЦСКАТАСС 14:20
Главный арбитр встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Сочи" Виталий Мешков должен был показать прямую красную карточку защитнику сочинцев Никите Калугину. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:41, Вашингтон
Футбол
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