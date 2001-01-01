Футбол

Хусаинов: арбитр Мешков должен был удалить футболиста «Сочи» Калугина в игре с ЦСКАТАСС 14:20

Главный арбитр встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Сочи" Виталий Мешков должен был показать прямую красную карточку защитнику сочинцев Никите Калугину. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.
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В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни

В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
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На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

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Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова

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Обновлено вчера в 10:14
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Кикнадзе анонсировал подписание нового форварда

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикназде заявил, что в начале следующей недели клуб объявит о подписании нового форварда.
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Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
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В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита

Немецкие ученые нашли поселение первобытных людей в горах Эфиопии. Место располагается на высоте около 3500 м над уровнем моря в Бале.
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В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
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Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
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Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
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В пожаре в США погибли пять детей

В США пять детей заживо сгорели при пожаре.
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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ

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Представители США, Германии и Франции проведут консультации – Волкер

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Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.
Обновлено в 15:48
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Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины

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Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

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Московское «Динамо» выиграло предсезонный турнир в Нижнем Новгороде

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«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
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