Футбол

Хусаинов: арбитр Мешков должен был удалить футболиста «Сочи» Калугина в игре с ЦСКАТАСС 14:20

Главный арбитр встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Сочи" Виталий Мешков должен был показать прямую красную карточку защитнику сочинцев Никите Калугину. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.
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Хусаинов: «Мешков должен был ставить пенальти на Чалове и удалять игрока „Сочи“»

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