Футбол

Хусаинов: «Третий гол „Рубина“ в ворота „Зенита“ отменен верно»
Sport24.ru
вчера в 13:16

Зенит — Рубин
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
8′
Егор Сорокин
Эрнани
18′
Олег Шатов
28′
29′
Хорен Байрамян
39′
Игорь Калинин
Луиш Нету
49′
50′
Егор Сорокин
Леандро Паредес
55′
Роберт Мак
Антон Заболотный
55′
Леандро Паредес
59′
61′
Артур Сагитов
63′
Раиль Абдуллин
Данил Степанов
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
65′
78′
Филип Уремович
84′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Клаудио Маркизио
85′
90′+4′
Владимир Гранат
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с отменой гола в ворота «Зенита» в матче с «Рубином» (1:2) в 17-м туре чемпионата России. Встречу судила бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.
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