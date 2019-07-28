Футбол
Хусаинов: «Карасев ошибся, назначив пенальти в ворота „Оренбурга“»ProstoProSport 10:32
Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил назначение пенальти в ворота «Оренбурга», который реализовал форвард «Зенита» Артем Дзюба. Встречу обслуживала бригада во главе с Сергеем Карасевым.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Футбол
«Динамо» нацелилось на нападающего дортмундской «Боруссии»
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес
Шварценеггер и Сталлоне пообещали никогда не стареть
Голливудские звезды Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лунгрен записали видео, на котором пообещали «больше не стареть».
Обновлено в 14:28
Наука
В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям
Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено 26 июля в 11:21
Футбол
Фернандес признан лучшим игроком матча ЦСКА – «Локомотив»
Марио Фернандес получил награду от РПЛ. Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал лучшим игроком матча 3-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив».
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
Обновлено в 19:17
Гаджеты
Ценник на смартфон Meizu 16Xs стартует с 22,99 тыс. рублей
По предварительной информации, стоимость новинки составит 22,99 тыс. рублей за модификацию с объёмом памяти в 64 гигабайта.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Миша Романова: «Группа „ВИА Гра“ – это театр»
Обновлено в 19:00
Происшествия
Дело против водителя, который сбил семью и скрылся, дошло до суда
Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении жителя Владивостока, которого обвиняют в том, что он скрылся после того, как сбил на тротуаре семью с ребенком.
Обновлено в 19:23
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Футбол
ЦСКА поборется с «Болоньей» за полузащитника ПСВ, пишут СМИ
Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 18:16
Политика
Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:42
Происшествия
Кандидат в вице-президенты Афганистана пострадал при взрыве в Кабуле
Не менее двух человек погибли и 25 пострадали при взрыве в офисе политического движения Green Trend в столице Афганистана Кабуле.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Москве госпитализировали Алексея Навального
24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Иллюзия всемогущества
Эксперты министерства обороны США бьют тревогу из-за ситуации в национальном ВПК.
Обновлено в 19:00
Технологии
Dentons помогла МТС оценить юридические риски в области интеллектуальной собственности
Компания "МТС" создала и внедрила уникальную систему выявления и оценки юридических рисков в области интеллектуальной собственности.
Обновлено в 19:30
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Обновлено в 04:15
Политика
Новак: РФ предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Министр напомнил, что действующее соглашение истекает в конце года Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в кулуарах заседания российско-турецкой межправительственной комиссии, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа.
Обновлено 26 июля в 14:46
Армия и оружие
Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива
Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено в 14:11
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 11:08
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Общество
Жена Стаса Михайлова устроила скандал из-за сравнения мужа с Лепсом
Жена Стаса Михайлова Инна устроила скандал, потому что ведущий фестиваля сравнил ее мужа с Григорием Лепсом.
Обновлено в 04:54
Здоровье
Заболевания у человека можно определить по цвету ногтей
Эксперты выяснили, как по цвету ногтей можно определить возможное наличие заболевания у человека, сообщает «Актуальные новости».
Обновлено в 16:15
Политика
МИД России считает нереалистичным возвращение Ирана к выполнению СВПД
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что когда другая сторона не выполняет условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), возвращение Ирана к первоначальным обязательствам нереалистично.
Обновлено в 17:52
Происшествия
В Невельске водитель «Лады» без прав ушел в кювет
27 июля в 14 часов 30 минут 49-летний водитель, лишенный права на управление транспортными средствами, управляя автомобилем "Лада", двигался в северном направлении по улице Приморской в Невельске.
Обновлено в 19:26