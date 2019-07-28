Футбол
Хусаинов: «Карасев ошибся, назначив пенальти в ворота „Оренбурга“»ProstoProSport 10:32
Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил назначение пенальти в ворота «Оренбурга», который реализовал форвард «Зенита» Артем Дзюба. Встречу обслуживала бригада во главе с Сергеем Карасевым.
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«Король лев» возглавил российский прокат в выходные
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Навального доставили из спецприёмника в больницу
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Обновлено в 07:14
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В 2018-2019 ф. г. Пакистан занял за рубежом $9,85 млрд
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Обновлено вчера в 04:13
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено 26 июля в 03:33
Армия и оружие
Военные США и Италии проведут наблюдательный полет над Россией
Военные США и Италии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 29 июля по 2 августа.
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Обновлено в 19:54
Политика
В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
СМИ: Японская авиакомпания ANA с 2020 года начнет полеты во Владивосток
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Общество
Уровень воды в реке Ия в подтопленном Тулуне поднялся выше 7,5 метра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, поднялся выше 7,5 метра, что более чем на 50 сантиметров превышает критическую отметку, сообщается на сайте администрации Тулуна.
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Армия и оружие
На Сахалине потренировались обезвреживать террористов на пароме
По легенде учения, представители международной террористической организации захватили паром "Сахалин-10" (Татарский пролив, территориальное море России).
Обновлено в 19:18
Футбол
«Алавес» арендовал Алейша Видаля, которым интересовался «Локомотив»
Защитник «Севильи» Алейш Видаль перешёл в «Алавес», сообщается на официальном сайте баскского клуба.
Обновлено в 12:11
Авто
Чудо-машина из советской комедии «Операция Ы»
Обновлено в 21:15
Футбол
Анри Хагуш: «Во втором тайме нужно выравнивать игру и брать ее под контроль»
Защитник «Арсенала» Анри Хагуш уверен, что тулякам необходимо взять игру под свой контроль в матче третьего тура РПЛ против «Ростова».
Обновлено в 10:36
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Политика
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Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.
Обновлено в 21:09
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Происшествия
В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство
В Московской области двое подростков 16 и 17 лет задержаны по подозрению в двойном убийстве.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Галкин умилил подписчиков новым фото подросшей дочери
Пародист Максим Галкин умилил поклонников фото своей 6-летней дочки Лизы.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Амурской области эвакуируют жителей трех сел
Жителей сразу трех сел эвакуируют из Мазановского района Амурской области из-за паводка. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Вдова Ельцина рассказала о важном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Наина Ельцина поделилась воспоминанием о том, как она и ее будущий муж впервые серьезно поговорили, чтобы принять одно из самых важных решений в их жизни.
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Футбол
Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата Франции
Нападающий "ПСЖ" Неймар не примет участие в товарищеских матчах команды которая сейчас находится в турне по Китаю.
Обновлено в 16:45
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено 26 июля в 05:14
Кино
Виктюк рассказал о театральных буднях и своей квартире на Тверской
Народный артист России и режиссер Роман Виктюк в интервью «Известиям» рассказал о театральных буднях и своей квартире.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
"В первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, военной службы правопорядка и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве 16 человек", — заявил представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Альтернативное наказание за оставление места ДТП предложили в Госдуме
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова заявила, что депутаты ГД от партии ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий альтернативное наказание за оставление места ДТП.
Обновлено в 17:37
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Общество
В зоне наводнения в Приамурье запретят продажу крепкого алкоголя
Запрет на продажу алкоголя действовал в Приамурье во время наводнения в 2013 году.
Обновлено в 20:53