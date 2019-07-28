Футбол

Хусаинов: «Карасев ошибся, назначив пенальти в ворота „Оренбурга“»ProstoProSport 10:32

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил назначение пенальти в ворота «Оренбурга», который реализовал форвард «Зенита» Артем Дзюба. Встречу обслуживала бригада во главе с Сергеем Карасевым.
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Хусаинов: Карасев ошибочно поставил пенальти в матче «Оренбурга» и «Зенита»

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СМИ: Японская авиакомпания ANA с 2020 года начнет полеты во Владивосток

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