Футбол
Хусаинов: «Карасев ошибся, назначив пенальти в ворота „Оренбурга“»ProstoProSport 10:32
Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил назначение пенальти в ворота «Оренбурга», который реализовал форвард «Зенита» Артем Дзюба. Встречу обслуживала бригада во главе с Сергеем Карасевым.
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