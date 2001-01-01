Футбол

Хуммельс отказался от перехода в «МЮ» перед трансфером в «Боруссию»Советский спорт 10:09

Напомним, 31-летний Хуммельс принял решение покинуть «Баварию» после того, как руководство клуба отказалось предоставить ему гарантии игровой практики в следующем сезоне. Футболист вернулся в дортмундскую «Боруссию», за которую уже выступал с 2008 по 2016 год.
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